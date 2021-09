In drei Schritten: So geht Marketing mit WeChat

Von Wenjing Wang, Managing Director, Hylink DE Digital Solution

Schritt 1: ein offizieller WeChat-Account

Obwohl WeChat eine Super-App ist, die fast alle sozialen Bedürfnisse in eine Anwendung integriert, bleibt die App gleichzeitig ein geschlossenes Ökosystem, in dem nur direkte Kontakte oder Follower sehen können, was gepostet wird. Marken benötigen also einen offiziellen Account, dem die Zielgruppe auf WeChat folgen kann. Die gute Nachricht: Einmal als Follower gewonnen, entwickelt sich die Beziehung zwischen Publikum und Markenaccount in der Regel sehr stabil.

Schritt 2: Qualität und inspirierender Inhalt

Ist das Interesse einmal geweckt, muss es mit inspirierendem Content aufrechterhalten werden, um eine loyale Anhängerschaft aufzubauen. Einmal gewonnene Follower bleiben nicht, wenn sie den Account langweilig finden. In Newslettern präsentieren Marken die Inhalte, die sie ihren Abonnenten vermitteln möchten. Ein Äquivalent kann auch für den WeChat Account passen, wenn es die Erwartungen der Follower trifft.

Allerdings wird die Kommunikation in jedem Fall fesselnder, wenn die Inhalte an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgerichtet sind. So lesen Follower genau das, was sie interessiert und fühlen sich mit der Marke verbunden. Diese Nähe kann zum Beispiel durch aktuell gehypte Buzzwords oder Hashtags hergestellt werden, die zeigen, dass die Marke am Puls der Zeit ist. Ein Bezug zu einem lokalen Festival transportiert eine starke Message: Die Marke hat sich mit der Kultur ihrer Follower auseinandergesetzt. Lustig und inspirierend zu sein ist das A und O.

Schritt 3: die Zielgruppe erreichen

Werbung auf Social Media lohnt sich für Vermarkter nur, wenn die avisierte Zielgruppe erreicht wird. Bei WeChat können Brands zu 100 Prozent sicher sein, dass sich ihre potentiellen Kunden unter den eine Milliarde Nutzern der App befinden. Zudem lassen sich User auf WeChat neben demografischen Merkmalen auch sehr präzise nach Interessen und Verhaltensweisen einteilen. Dank dieser Filterkategorien können Unternehmen für ihre Botschaften genau die Personen herausfiltern, die sie ansprechen möchten.

Nicht zuletzt ist auch das für den asiatischen Markt typische KOL-Marketing ein wichtiger Kanal für Marken. Statistiken zeigen, dass 67 Prozent der WeChat Nutzer diesen Key Opinion Leadern (KOL) einen starken Einfluss auf ihre Markenpräferenz zuschreiben. Über 80 Prozent haben sich sogar innerhalb einer Woche zum Kauf eines Produkts entschieden, das ihnen zuvor von einem der Influencer ans Herz gelegt worden war. KOLs haben eine sehr loyale Followerschaft, die deren Empfehlungen vertraut. Marken projizieren über die Zusammenarbeit einen Teil dieses Vertrauens auf ihre Produkte und profitieren so doppelt von den Influencer-Posts.

WeChat ist ein 360-Grad-Marketing-Tool, das noch viele weitere Möglichkeiten eröffnet, wie etwa eine Verbindung von Online- zu Offline-Marketing, Social-Commerce oder Social-CRM. Alles dient dem Ziel eines geschlossenen Kreislaufs vom Erreichen der Zielgruppe bis hin zur Conversion.

Unsere Kolumnistin Wenjing Wang ist Managing Director der Hylink DE Digital Solution, einem Standort der mit weltweit rund 2400 Mitarbeitenden größten chinesischen Agentur Hylink. Die Kolumne erschien zuerst im Printmagazin der absatzwirtschaft.

