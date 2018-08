Hype um iPhone-X-Nachfolger: Stehen Apple die besten Smartphone-Absätze seit dem iPhone 6 bevor?

Von Nils Jacobsen

Der Launch von drei neuen iPhones ist Konsens. Seit Jahresbeginn spekulieren Analysten in immer neuen Kurzstudien darüber, dass Apple im Herbst gleich drei Modelle launchen dürfte – zwei direkte iPhone-X-Nachfolger mit OLED-Display und ein neues LCD-Modell im Look des iPhone X, das allerdings in einer Bildschirmgröße von 6,1 Zoll ausgeliefert wird.

In zwei Wochen dürfte das Rätsel endlich gelöst sein: Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dürfte Apple am 12. September seine mit Spannung erwarteten Keynote in Cupertino abhalten und die neuen iPhones in rund drei Wochen ausliefern.

DigiTimes: Zulieferer rechnen mit Rekordbestellugen bis zum Jahresende

Dass Apple-Aficionados wie in der Vergangenheit für das Kultsmartphone aus Cupertino wieder nächtelang Schlange stehen dürften, gehört fest zur Zelebration eines jedes iPhone-Launches. Die Stunde der Wahrheit, wie gut sich die Modelle tatsächlich verkaufen, schlägt unterdessen erst Wochen bzw. Monate später, wenn die Bestellungen der getreuen Fanboys und -girls abgearbeitet sind.

In diesem Jahr dürfte Apple-Chef Tim Cook mutmaßlich einem eher entspannten Weihnachtsgeschäft entgegenblicken, wenn man Indikationen aus der Zuliefererkette trauen darf.

Wie die taiwanische Tech-Publikation DigiTimes mit Verweis auf die Zuliefererkette berichtet, rechnet sowohl Apples mit Abstand größter Auftragsfertiger Foxconn als aus der Chip-Produzent TSCM mit einem Rekordumsätzen im Jahresendquartal – maßgeblich wegen Apples Bestellungen für die die neuen iPhones.

Verkauft Apple 70 bis 75 Millionen neue iPhones bis Jahresende?

Brancheninsider gehen laut DigiTimes von 70 bis 75 Millionen ausgelieferten neuen iPhones bis Jahresende aus – den größten Bestellungen seit dem Launch des iPhone 6 Ende 2014, das Apple mit dem Debüt zwei neuer Größenmodelle in 4,7 und 5,5 Zoll die bislang besten iPhone-Absätze in einem Fiskaljahr bescherte (232 Millionen Einheiten).

Ob Apple mit den drei iPhone-X-Nachfolgern bis Jahresende noch höhere Absätze erzielen kann als 2014, wird möglicherweise nie geklärt – Apple-CEO Tim Cook weist bekanntlich lediglich die Zahl der in der Gesamtheit verkauften iPhones pro Quartal aus.

Apple-Aktie bei 220 Dollar schon wieder auf neuen Allzeithochs

Bei einem erwarteten Verkaufsstart am 21. September würde sich ein Teil der Absätze auf die letzten eineinhalb Septemberwochen und entsprechend das gesamte vierte Kalenderquartal verteilen, in dem Apple im vergangenen Jahr den Bestwert von 77 Millionen abgesetzten iPhones erzielte, in den natürlich auch die Verkäufe älterer Modelle mit einflossen.