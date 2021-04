Hugo Boss: Erste Marketingchefin beim Modekonzern

Von

Der Modekonzern Hugo Boss hat die seit März vakante Position des Marketingverantwortlichen neu besetzt. Miah Sullivan wird Director Global Marketing & Brand Communications, wie das Unternehmen aus Metzingen am Freitag bekanntgab. Die 44-jährige Amerikanerin tritt ihre neue Position zum 1. Mai an.

Die Managerin war zuvor in verschiedenen leitenden Funktionen beim italienischen Brillenhersteller Luxottica und beim italienischen Modeunternehmen Furla tätig und zuletzt als Chief Marketing Officer & General Manager E-Commerce bei der amerikanischen Luxusmodemarke St. John Knits.

Digitale Transformation im Fokus

Sullivan soll bei ihrem neuen Arbeitgeber vor allem ihre Erfahrungen in der digitalen Transformation von Marketingaktivitäten und in der Emotionalisierung von Marken und Produkten einbringen.

Ihr Vorgänger Lüder Fromm hatte das Unternehmen im März auf eigenen Wunsch verlassen. Die neue Marketingverantwortliche des M-Dax-Konzerns berichtet an Kreativ-Vorstand Ingo Wilts. Der Chief Brand Officer gehört dem Vorstand des einstigen reinen Herrenmodeausstatters seit 2016 an, so lange wie keiner seiner aktuell drei männlichen Vorstandskollegen. Zum 1. Juni ergänzt mit dem künftigen Boss-Chef Daniel Grieder ein weiterer Mann das Gremium.

