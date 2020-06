“Horrorzahlen” – beispielloser Exporteinbruch durch Corona

Die Corona-Krise hat den stärksten Exporteinbruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte ausgelöst. Der Wert der Warenausfuhren stürzte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro ab. Der Außenhandelsverband BGA sprach von “Horrorzahlen”. “Erstmals sehen wir in vollem Ausmaß die verheerende Wirkung der Covid-19-Pandemie im Außenhandel”, sagte Ines Kitzing, 1. Vizepräsidentin des Verbandes. “Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen in den Lieferketten haben tiefe Spuren hinterlassen.” Ökonomen hoffen, dass nun der Tiefpunkt erreicht ist.

Nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Dienstag war es der stärkste Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950. Den bislang heftigsten Einbruch innerhalb eines Jahres hatte es mit 23,9 Prozent im Mai 2009 während der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise gegeben. Die Importe sanken um 21,6 Prozent auf 72,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresmonat.

Jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab

“Der Exporteinbruch im April ist an Dramatik kaum zu überbieten”, sagte Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der Stopp von großen Teilen des Welthandels habe dramatische Folgen für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in diesem Jahr. “Schließlich hängt hierzulande jeder vierte Arbeitsplatz vom Export ab – in der Industrie sogar jeder zweite.” Umso wichtiger sei es, dass die vielen Handelshemmnisse, die zur Bekämpfung des Virus eingeführt wurden, auch wieder abgebaut würden, mahnte Treier. Für das Gesamtjahr erwartet der DIHK einen Rückgang der Exporte von 15 Prozent.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet mit einem Minus von 15 Prozent bei der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen. Da das wirtschaftliche Wachstum bei nahezu allen Handelspartnern dramatisch einbreche, werde auch die Nachfrage nach «Made in Germany» deutlich sinken, erläuterte der BDI.

Der Export zählt neben dem Privatkonsum zu den wichtigen Stützen der deutschen Konjunktur. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sowie die Sorge um den Job werden nach Einschätzung des BDI zu einem Rückgang des Privatkonsums von 7 Prozent führen. Insgesamt rechnet der Verband in diesem Jahr mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland um real 6,5 Prozent. «Die Erholung wird sich bis weit ins Jahr 2022 erstrecken», sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang voraus.

IfW geht beim Export vom Tiefpunkt innerhalb der Corona-Krise aus

Nach Einschätzung des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) dürfte beim Export der Tiefpunkt erreicht sein. “Die Erholung ist aber noch zu kraftlos, um die krassen Einbrüche schnell wieder aufzuholen”, sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. Er rechnet daher für das zweite Quartal mit einem Rückgang des Ausfuhrvolumens von deutlich mehr als 20 Prozent.

Auch ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski geht von einer Erholung aus. Allerdings verhießen internationale Handelskonflikte, die stockenden Verhandlungen über ein Abkommen für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien und die Unterbrechung von Lieferketten durch die Corona-Krise nicht sehr viel Gutes. “Die Erholung in den kommenden Monaten wird nicht das Gleiche sein wie eine Rückkehr zur Normalität”, sagte Brzeski voraus.

Je nach Handelspartner waren die Exporte im April unterschiedlich stark beeinträchtigt: Die Ausfuhren nach China gingen vergleichsweise moderat um 12,6 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro zurück. Das Corona-Virus war zuerst in der Volksrepublik festgestellt worden und hatte dort zeitweise zu drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zählt zu den wichtigsten Einzelmärkten für Waren “Made in Germany”.

Im März hatten sich die Pandemie dann in Europa und den Vereinigten Staaten ausgebreitet. Die Exporte in die besonders betroffenen Länder Frankreich (minus 48,3 Prozent), Italien (minus 40,1 Prozent) und Vereinigte Staaten (minus 35,8 Prozent) brachen massiv gegenüber dem Vorjahresmonat ein.

Weltbank rechnet mit schwerster Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg

Die globale Wirtschaft wird wegen der Folgen der Pandemie dieses Jahr nach einer Prognose der Weltbank die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Die globale Wirtschaftsleistung werde um 5,2 Prozent schrumpfen, für den Euroraum wird mit einem Einbruch um 9,1 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt im gemeinsamen Währungsraum nach aktuellen Daten des Statistikamtes Eurostat um 3,6 Prozent. Europa ist die wichtigste Absatzregion für deutsche Exporteure.

