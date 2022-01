Homo temporalis: Das Leben – ein Zeitkontingent?

Wie ist es gerade so um Ihre Zeit bestellt? Mein Biorhythmus läuft noch nicht auf Winterzeit und ich hoffe sehr auf ein Ende der Zeitumstellung, wie in der EU vor zwei Jahren beschlossen – doch wie immer, wenn es um Zeit geht, herrscht Uneinigkeit. Grund genug, mal der Frage nachzugehen: Welche Narrative rund um die Zeit gewinnen an Bedeutung?