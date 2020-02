Haribo-Geschäftsführer: “Wir werden 100 Jahre jung – nicht alt”

Teil 6 unserer Serie "Knopf an 2019 - Kopf an, 2020": Im exklusiven Gastbeitrag beschreibt Holger Lackhoff, Geschäftsführer Marketing DACH von Haribo, wieso sich der Fruchtgummihersteller pünktlich zum 100-jährigen Firmenbestehen zurück in der Erfolgsspur wähnt und nach welchen Kriterien das Marketing des Mittelständlers die Jubiläumskampagne anlegt.