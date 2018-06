Gewinner des „difference Award“: Bootsverleiher Spiros Bardis ist für Kärcher der „Held des Alltags“

Kreativität, Emotionalität und Umsetzbarkeit der Ideen entscheiden. Wie wird im Film aus alltäglich außergewöhnlich? Was macht den Protagonisten zum Helden des Alltags? Die Studierenden waren äußerst kreativ und einfallsreich: Unter den fast 40 Einreichungen waren Portraits eines Eisfischers in Estland, eines Reverse-Graffiti-Künstlers und eines Zimmermeisters, der sich mit seinem Motorradclub für wohltätige Zwecke engagiert. Am Schluss gewann jedoch der Kurzfilm „Spiros – Rent a Boat“, der den erstmalig ausgelobten „difference Award“ für Nachwuchs-Filmschaffende erhielt. Hier wurde mit stilistischen Mitteln die Geschichte vom Bootsverleiher Spiros Bardis auf der Insel Korfu erzählt, der im Frühjahr seine Boote mit dem Hochdruckreiniger für die kommende Saison vorbereitet.

Bei der Preisverleihung in Ludwigsburg fiel das Juryurteil zugunsten der Einreichung um das Team von Philip Chrobot von der Filmakademie Baden-Württemberg aus.

Schwere Entscheidung

Kärcher hat mit dem „difference Award“ erstmals einen Kurzfilmpreis für Nachwuchs-Filmschaffende ausgelobt. Der Wettbewerb richtete sich an Studierende der renommierten Hochschulen Filmakademie Baden-Württemberg, Filmuniversität Babelsberg und Hochschule für Fernsehen und Film München. Sie waren aufgerufen, Konzepte für ästhetische und persönliche Filmportraits über Kärcher-Alltagshelden einzureichen. Gemäß der Markenidee des Unternehmens sind das Menschen, die sich einsetzen, um jeden Tag etwas zu verändern, die tagtäglich einen Unterschied machen – auch indem sie Kärcher-Geräte verwenden.

Drei Favoriten

Drei Projekt-Teams jeder Universität erhielten ein Preisgeld von 1.000,- Euro, jeweils eines davon auch die Möglichkeit, sein Konzept mit finanzieller Unterstützung von Kärcher umzusetzen.

So ging für die Filmakademie Baden-Württemberg der Gewinnerfilm „Spiros – Rent a Boat“ (AT) ins Rennen. Unter dem Titel „Plakatwerbung – die Mutter aller Werbungen“ begleitete ein Team der HFF München einen Familienbetrieb, in dem Vater und Sohn in Münchner U-Bahnstationen nachts Plakate kleben. Der Beitrag der Filmuniversität Babelsberg heißt „Rock ‘n‘ Roll“ (AT). Der Kurzfilm stellte die Reinigungskraft eines Berliner Konzertclubs vor.



