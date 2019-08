Der deutsche Games-Markt wächst – aber nicht ohne Sorgen

Von

Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2018 ist der Umsatz mit Games und Spiele-Hardware um elf Prozent von 2,5 auf 2,8 Milliarden Euro gewachsen. Zum Wachstum trugen vor allem Gebühren für Online-Dienste bei, deren Umsatz um 52 Prozent auf 228 Millionen Euro gewachsen ist. Um 28 Prozent ist zudem der Markt für In-Game-Käufe gewachsen. Hiermit wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 1,1 Milliarden Euro umgesetzt.

Die Zahlen gab der Verband der deutschen Games-Branche (Game) bekannt. Grundlage sind die Daten der Marktforschungsunternehmen GfK und App Annie. “Der Games-Markt in Deutschland hat im ersten Halbjahr 2019 seine Erfolgsgeschichte weiter fortgeschrieben. Das starke und anhaltende Wachstum zeigt, welchen großen wirtschaftlichen Stellenwert Computer- und Videospiele längst eingenommen haben”, sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk.

Anteil deutscher Spiele-Entwicklungen sinkt

Während der deutsche Games-Markt in den vergangenen Jahren permanent Zuwächse verzeichnete, ist der Anteil deutscher Spiele-Entwicklungen im Jahr 2018 auf nur noch 4,3 Prozent gesunken. 2017 betrug der Anteil noch fünf Prozent. Im Detail konnten Games-Entwicklungen aus Deutschland 2018 auf dem Heimatmarkt einen Umsatz von 135 Millionen Euro erzielen und damit rund sechs Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Einen leichten Anstieg des Marktanteils gab es bei PC- und Konsolenspielen auf Datenträgern und als Downloads. Hier konnten sich Produktionen aus Deutschland 1,1 Prozent der Anteile sichern, nachdem ihr Anteil ein Jahr zuvor noch bei 0,97 Prozent gelegen hatte. Von 17 auf 13 Prozent ist dagegen der Marktanteil von Online- und Browser-Games aus Deutschland gesunken. Ebenfalls zurück ging der Anteil bei Spiele-Apps für Smartphones und Tablets – von 3,7 auf 3,2 Prozent.

“Von 100 Euro, die für Games ausgegeben werden, bleiben gerade noch 4,30 Euro bei Unternehmen in Deutschland. Das ist ein deutliches Alarmsignal!”

Felix Falk, Geschäftsführer Verband der deutschen Games-Branche

Für Game-Geschäftsführer sind die Rückgänge deutscher Spiele-Entwicklungen besorgniserregend. Falk sagte: “Von 100 Euro, die für Games ausgegeben werden, bleiben gerade noch 4,30 Euro bei Unternehmen in Deutschland. Das ist ein deutliches Alarmsignal!” Während der Games-Markt in Deutschland und weltweit stark wachse und andere Kultur- und Mediengüter längst überholt habe, “spielen Entwicklungen von deutschen Unternehmen kaum eine Rolle”, sagte der Verbandschef.

Games-Industrie will Förderung vom Staat

Falk nahm angesichts der negativen Entwicklung vor allem die Politik in die Pflicht: “Die aktuelle Situation zeigt abermals, wie dringend die Rahmenbedingungen für die Games-Branche in Deutschland verbessert werden müssen, damit sie endlich international konkurrenzfähig sind.” Die Einführung der Games-Förderung sei dabei der „zentrale Schritt, mit dem die Bundesregierung endlich für finanzielle Planungssicherheit sorgen muss”. “Nur dann haben wir in Deutschland eine Chance, zu den führenden Ländern aufzuschließen”, glaubt Falk.