Friederike Sauer steigt in Duracell-Geschäftsführung auf

Friederike Sauer ist zum 1. Juli in die Geschäftsführung von Duracell Germany aufgestiegen. Darüber hinaus wurden bei der Batteriemarke weitere Vertriebspositionen neu strukturiert.

Von

Sauer ist bei Duracell Germany Teil einer zweiköpfigen Geschäftsführung. Neben ihr fungiert Andrew Plastow als Vice President Duracell Northern & Central Europe.

Sauer arbeitet seit Anfang 2019 bei Duracell Germany. Damals war sie als Senior Accounting Manager Northern Europe bei dem Batteriehersteller angefangen. Zuvor war sie 2018 als Senior Manager Accounting bei Samsung Semiconductor Europe sowie 13 Jahre bei Sony DADC Germany tätig gewesen, zuletzt als General Manager.

Bei Duracell übernimmt Sauer die Nachfolge von Alexander Köpf, der seit Anfang Juli den Vertrieb des US-Getränkeherstellers Pepsi Co in Deutschland leitet. Köpf verantwortete bei Duracell seit 2017 neben der DACH-Region auch den internationalen Vertrieb, die Entwicklung sowie das strategische Wachstum.

Neben der Veränderung in der Geschäftsführung hat Duracell weitere Vertriebsverantwortlichkeiten neu strukturiert. So hat Johanna Keusch, Sales Director DACH Retail & International Customers, bereits im Januar 2020 zusätzlich die Verantwortung für den Retail Bereich in der DACH-Region übernommen. Zudem wird Hennadiy Lytvynov, Sales Director Indirect Channels, ab dem 1. September das B-to-B- und Großhandelsgeschäft bei Duracell Germany leiten.

absatzwirtschaft+

