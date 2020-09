Fisherman’s Friend holt Marketing Director von Henkel

Maximilian Engels ist seit dem 1. September Marketing Director von Fisherman’s Friend bei der CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG. Der 31-Jährige kommt von Henkel.

Als Teil des Managements von CFP leitet Maximilian Engels das dreiköpfige Marketing-Team von Fisherman’s Friend in Deutschland. Er berichtet an den Geschäftsführer Jörg Beiß sowie Philippe Bessire, Regional Business Manager Central Europe & South Africa Impex Management Company. Engels‘ Vorgängerin Sonja Voggenreiter hatte CFP Brands Ende August verlassen.

Zuletzt war Engels beim Düsseldorfer Konzern Henkel als International Brand Manager im Segment “Leading Premium” für die Marke Persil verantwortlich. Er begann seine Karriere als Marketing-Trainee bei dem Schweitzer Lebensmittelkonzern Hero, wo er anschließend in verschiedenen Stationen für die strategischen Business Units Snacks und Jams tätig war. Anschließend fungierte der gebürtige Essener als persönlicher Referent der Geschäftsführung bei der Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz.

Neben dem personellen Neuzugang hat CFP Brands eine weitere Neuigkeit zu vermelden: Zum 1. Oktober 2020 verlegt der Süßwarenvermarkter seinen Sitz von Bonn an den Medienhafen in Düsseldorf. “Durch den neuen Standort wollen wir dem Thema ‘New Work’ gerecht werden. Als modernes und in die Zukunft ausgerichtetes Unternehmen möchten wir ein Arbeitsumfeld schaffen, welches es unseren Mitarbeitern ermöglicht, dieses flexibel und eigenverantwortlich zu organisieren”, sagt Geschäftsführer Beiß.

