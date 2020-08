Facebook-Marketingchef Lucio geht nach nur zwei Jahren

Die Social-Media-Plattform Facebook muss sich einen neuen Marketingchef suchen. Der bisherige CMO Antonio Lucio verlässt das Unternehmen und begründet seinen Schritt mit persönlichen Motiven. Er will Unternehmen künftig in Fragen wie Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung beraten.

Der Social-Media-Konzern Facebook muss sich einen neuen Marketingchef suchen. Antonio Lucio gibt seinen Posten nach nur zwei Jahren ab. Zunächst hatte das US-Magazin Forbes über die Personalie berichtet. Sein letzter Arbeitstag bei Facebook sei der 18. September, aber er wolle dem Unternehmen noch bis zum Jahresende zur Seite stehen und dabei helfen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden.



Lucio selbst äußerte sich in verschiedenen sozialen Medien zu seinen weiteren Plänen: “Angesichts des historischen Wendepunkts, an dem wir uns in Bezug auf Rassengerechtigkeit befinden, habe ich beschlossen, 100 Prozent meiner Zeit der Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung zu widmen. Obwohl diese Themen seit vielen Jahren mein persönliches Ziel und meine Arbeit ausmachen, möchte ich sie zu meinem alleinigen Fokus machen.”

Lucio wolle das nächste Kapitel seines Berufslebens darauf verwenden, Unternehmen und Agenturen in der Marketing- und Werbebranche dabei zu unterstützen, ihre Transformation zu beschleunigen und einen ganzheitlichen und tiefgreifenden Wandel voranzutreiben.

Der Manager nennt in seinem Post aber auch persönliche Gründe für den Abschied: Er spricht von einem “sehr herausforderndes Jahr für alle und ein besonders nachdenkliches Jahr für mich, nachdem meine Mutter vor dem Lockdown verstorben ist”.

In seiner Zeit bei Facebook hat Lucio als Marketingchef eine Reihe von wichtigen Kampagnen verantwortet, mit denen die Plattform Vertrauen bei ihren Nutzern zurückgewinnen wollte. Facebook steht seit längerer Zeit wegen Themen wie mangelndem Datenschutz und fehlender Bereitschaft zum Löschen von Hass-Kommentaren und rassistischen oder diskriminierenden Inhalten in der Kritik.

Bevor er vor zwei Jahren zu Facebook kam, war Lucio von 2015 bis 2018 CMO des Softwarekonzerns HP. Weitere berufliche Stationen waren Visa und Pepsi.

