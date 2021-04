Ex-Hugo-Boss-Chef Mark Langer wird Finanzvorstand bei Douglas

Von

Neue Herausforderung für den langjährigen Hugo-Boss-Vorstand Mark Langer: Der 52-Jährige wird zum 1. Mai Finanzvorstand von Douglas. Mit seiner “Erfahrungen als CFO in einem börsennotierten Umfeld” soll der Finanzfachmann Vorstandschefin Tina Müller bei der Umsetzung der “Digital-First-Strategie” des Parfümeriekonzerns unterstützen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Langers Vorgänger Matthias Born verlasse das Unternehen “im besten gegenseitigen Einvernehmen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen”, heißt es weiter. Born war erst vor zwei Jahren zur Parfümeriekette gekommen. Auf sein Konto geht die jüngst erfolgreich abgeschlossene Refinanzierung des Unternehmens.

Börsengang wird mit Langer wahrscheinlicher

Es wird erwartet, dass der neue Finanzchef Douglas für den Eigentümer, den Finanzinvestor CVC, an die Börse bringen soll. Wie es in Unternehmenskreisen heißt, sei damit im kommenden Jahr zu rechnen. Äußerungen von Aufsichtsratschef Henning Kreke weisen in die gleiche Richtung: “Mark Langer ist die richtige CFO-Persönlichkeit für die nächste Entwicklungsphase von Douglas. Er hat eine herausragende Kapitalmarkterfahrung, ist bestens vernetzt und erfahren im Umgang mit internationalen Investoren”, wird Kreke in der Mitteilung zitiert.

Langer war von 2003 bis 2020 bei Hugo Boss. Ab 2010 war er Finanzchef und von 2016 bis zu seinem Ausscheiden führte der gebürtige Pforzheimer den M-Dax-Konzern als Vorstandschef. Vor seinem Engagement beim Modekonzern in Metzingen war der Manager bei McKinsey und beim Konsumgüterhersteller Procter & Gamble.

