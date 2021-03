Ex-Agenturchef Wider wechselt in die Wirtschaft

Martin Wider hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung in führenden Positionen bei Agenturen und in der Beratung gesammelt – unter anderem bei Springer & Jacoby, Publicis und Accenture. Nun hat er die Seiten gewechselt und arbeitet künftig in der Wirtschaft.

Martin Wider ist seit Anfang März Vice President Global Marketing und Head of Customer Experience von Ottobock. Die Position wurde beim international tätigen Medizintechnikunternehmen aus Duderstadt neu geschaffen. Wider berichtet an Jenny Fleischer, Chief Marketing Officer bei Ottobock.

Widers Vita ist vielfältig: Von 2003 bis 2005 war er Managing Partner bei Springer & Jacoby, ehe er von 2006 bis 2008 als CEO von Publicis in Frankfurt agierte. Es folgten Stationen bei JWT (Deutschland, 2008 bis 2013), Facelift (CMO, 2014 bis 2015) sowie bei Accenture (Principal Director, 2016 bis 2018). Zuletzt war Wider seit 2018 als Managing Director bei Pia One in Hamburg tätig.

Ottobock erzielt rund eine Milliarde Euro Umsatz

Ottobock stellt Medizintechnikprodukte wie Orthesen und Rollstühle her und versteht sich als “modernes Familienunternehmen, das Begeisterung für Fortschritt mit gelebten Werten verbindet”. Die über 8000 Mitarbeiter der Ottobock SE & Co. KGaA erwirtschaften nach Unternehmensangaben einen Umsatz von etwas mehr als einer Milliarde Euro.

80 Prozent der Ottobock SE & Co. KGaA sind im Besitz der Näder Holding GmbH & Co. KG. Diese gehört zu 100 Prozent der Inhaberfamilie Näder und damit den direkten Nachfahren des Firmengründers Otto Bock. Das schwedische Private Equity-Unternehmen EQT hält seit 2017 20 Prozent der Ottobock SE & Co. KGaA.

