Essentials Clean: von der Idee zum Start-Up für Hygienelösungen

Gleich zu Beginn der Coronavirus-Pandemie hatten Karsten Düh und Matthias Kirchgässner die Idee, ein Start-up für ganzheitliche Hygienelösungen zu gründen. Gesagt, getan. In der vierten Folge von Clubcast zeichnen die Beiden ihren Weg im Gespräch mit Podcast-Host Alex Wunschel nach.

Karsten Düh und Matthias Kirchgässner von Essentials Clean kamen im April 2020 auf die Idee, ein Start-up für ganzheitliche Hygienelösungen zu gründen. Alex Wunschel traf sich mit den Beiden nun in der Geschäftsstelle des Marketing Clubs München, um über die Sorgen, Learnings und die Erfolge im Zusammenhang mit der Gründung zu sprechen.

Karsten Düh (l.) und Matthias Kirchgässner gründeten mitten in der Pandemie das Start-up Essentials Clean. (Foto: MCM München)

Hinter Karsten Düh liegen zwanzig berufliche Jahre beim TÜV, in denen er Zertifizierungen entwickelt und vertrieben hat. Bei Essentials Clean spielen nun die Mischung aus Marketing und Vertrieb sowie das Legen der Strukturen für ihn die größte Rolle.

Matthias Kirchgässner versteht sich als Marketing-Dienstleister vom Scheitel bis zur Sohle. Nach vielen Jahren in der Eventbranche hat sich der fünffache Vater mit Essentials Clean ein neues Betätigungsfeld gesucht, in dem er voll und ganz aufgeht. Hygienekonzepte, saubere Luft und die Erhaltung von Eigentum liegen ihm persönlich sehr am Herzen.

Die vierte Folge von Clubcast ist zugleich die erste Episode des “Pack ma’s”-Podcast aus dem Marketing Club München. Die erste Staffel von “Pack ma’s” hat den Schwerpunkt “Schäfflertanz”: Mut machen und kreativ vorausdenken. In den einzelnen Podcast-Episoden werden Münchner Unternehmen, Organisationen und Personen autographiert, die sich mit kreativen, innovativen und mutigen Ideen gegen die Coronavirus-Pandemie gestemmt haben.

Über Clubcast

Clubcast ist ein neues Podcast-Format der über 60 deutschen Marketing-Clubs. In den zwei- bis vierwöchentlich erscheinenden Episoden produzieren einzelne Clubs abwechselnd inspirierende Gespräche rund um die Themen Marketing, Werbung, Kommunikation, Markenmanagement, Onlinemarketing und Digitalisierung. Und die absatzwirtschaft bietet die Plattform dafür.

