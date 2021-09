Erfolgreiches Onlinemarketing trotz Cookiesterben

Im digitalen Marketing herrscht seit geraumer Zeit viel Aufsehen um das Ende der 3rd-Party Cookies. Viele technische Änderungen und Anforderungen für die Post-Cookie-Ära sind bekannt. e-dialog bietet Anleitung und Beratung für Unternehmen und Marketingleiter, denn nicht nur für Fachabteilungen ist dieses Thema relevant. Die Auswirkungen werden für die gesamte Wertschöpfungskette im digitalen Marketing spürbar sein.

Auch ohne Cookies ist erfolgreiches Onlinemarketing möglich

Viele bewährte Maßnahmen im Onlinemarketing beruhen auf der Nutzung von 3rd-Party Cookies. Fällt diese Möglichkeit weg – und die Marketingprozesse sind nicht darauf vorbereitet – werden erhebliche Einbußen in der Wirksamkeit der Marketingaktivitäten folgen.

Aber es ist nicht nötig, in Panik zu geraten, wenn man sich frühzeitig darauf vorbereitet. Der anstehende Wechsel ist vielmehr eine große Chance und wird sich als die neue Norm im Digitalmarketing etablieren. In Zukunft rückt in Form von Consent die Wertschätzung des Users und seines Wohlwollens in den Vordergrund – Stichwort Privacy & Compliance. Außerdem gibt es bereits technisch gute und saubere Lösungen. Damit können die Customer Journey optimiert, die Nutzer zufriedener und Media effizienter eingesetzt werden.

e-dialog macht technisch, organisatorisch und operativ fit für die Post-Cookie-Ära

Nur die frühzeitige Auseinandersetzung mit den Änderungen und neuen Voraussetzungen sichert Unternehmen den Wettbewerbsvorteil. In Workshops teilen e-dialog Experten und Expertinnen ihr Wissen und Know How zum Thema, analysieren die Auswirkungen auf die digitalen Vertriebskanäle und definieren maßgeschneiderte Maßnahmen.

Führende Unternehmen wie die Josko Fenster und Türen GmbH vertrauen für ihre Post-Cookie Strategie bereits auf e-dialog. “Wir wollten uns frühzeitig mit den aktuellen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen der Post-Cookie-Ära befassen. Kaum ein Partner konnte diese Kompetenzen aus Technologie, Marketing und legalen Aspekten vereinen, wie e-dialog. In ihrem Workshop konnte uns e-dialog das komplexe Thema wirklich verständlich erklären, Problematiken aufdecken und uns maßgeschneiderte Lösungen präsentieren.”

Mehr Infos unter e-dialog.group/post-cookie