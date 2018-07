Entsteht in Deutschland bald die neuen Tesla-Gigafabrik zur Produktion von Elektroautos und Batterien?

Tesla-Chef Elon Musk hatte bereits Mitte Juni getwittert, dass Deutschland einer der Favoriten als Standort für eine europäische Fabrik sei. Laut Wall Street Journal (WSJ) hätten sich daraufhin vor allem das Saarland und Rheinland-Pfalz ins Gespräch gebracht.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries

