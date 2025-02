Empfehlungen von Felix van de Sand (Cobe)  

Erfrischend ehrlich

Der Doppelgänger-Podcast ist für mich Pflichtprogramm, wenn ich eine klare Meinung zu Wirtschaft, Tech und digitalen Trends hören will. Die Hosts nehmen kein Blatt vor den Mund – klare Ansagen, starke Meinungen und manchmal auch provozierende Thesen. Genau das macht es so erfrischend. Die perfekte Mischung aus Humor, Tiefgang und Inspiration, die mich regelmäßig dazu bringt, Dinge anders zu sehen und Diskussionen im Team anzustoßen.

The Matrix is real

Das hier könnte direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen: DeepMind’s Genie 2 generiert nicht nur unglaubliche virtuelle Welten, sondern nutzt sie auch, um andere KI-Systeme zu trainieren. Stellen Sie sich vor: Gebäude, physikalische Gesetze, Charaktere – alles wird von der KI erschaffen und erinnert, um immer komplexer zu werden. Für mich zeigt das, wohin KI uns führen kann: nicht nur als Werkzeug, sondern als System, das selbstständig lernt und neue Realitäten schafft.

Visionär und erschreckend aktuell



George Orwells „1984“ ist zeitlose Science Fiction aus dem Jahr 1948, auf einer schottischen Insel entstanden und kurz vor Orwells frühem Tod erschienen. Kann ich immer wieder lesen: Orwell kannte keine digitale Technologie und hat trotzdem eine Welt vorhergesagt, die uns heute erschreckend nah ist. Mich beeindruckt vor allem, wie weit Orwell seiner Zeit voraus war. Seit Herbst gibt es das Ganze auch als Hörspieladaption, die die Geschichte auf eine ganz neue Art fühlbar macht.

Optimismus im Postfach

Die Welt erscheint gerade manchmal ziemlich düster – genau deshalb ist der Not Boring Newsletter von Packy McCormick so erfrischend. Besonders die Rubrik „Weekly Dose of Optimism“ bringt mich jede Woche dazu, die Welt ein Stückchen positiver zu sehen. Die Geschichten und Trends zeigen, wie kreativ Menschen weltweit an Fortschritt arbeiten und wirklich etwas verändern. Das finde ich gerade als Designer inspirierend zu sehen.