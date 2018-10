Elon Musk bestreitet Berichte, dass Milliardärssohn James Murdoch beste Aussichten auf den Tesla-Posten hat

Die Gerüchte halten sich hartnäckig: Die Financial Times berichtete, dass der Milliardärssohn James Murdoch, der seine Amtszeit als CEO von 21st Century Fox beenden wird, als neuer Tesla Chairman gehandelt wird. James Murdoch hat laut Quelle auch Interesse an dem potentiellen Chairman-Posten. Würde zeitlich passen, da der von der Familie aufgebaute Medienkonzern 21th Century Fox große Teile an Disney verkauft hat und Murdoch seinen Rückzug aus der Firma schon ankündigte. Der 45-Jährige sitzt als unabhängiges Mitglied im Tesla-Gremium und könnte zum Chairman aufsteigen. Stimmt alles nicht, polterte Elon Musk über Twitter.

Elon Musk sagt nein zu James Murdoch

This is incorrect — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2018

Tesla muss also wohl weiter einen neuen Vorsitzenden suchen. Bloomberg berichtet, dass Namen wie der ehemalige Vizepräsident Al Gore, Jim McNerney von Boeing und Alan Mulally von der Ford Motor Company als potenzielle Kandidaten gehandelt werden. Wer es am Ende wird: Wir werden es bis Mitte November erfahren. Dann soll der Neue sein Amt antreten.

(Lig)