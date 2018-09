Ein Formel 1-Champion und ein Satiriker: Diese fünf Vorträge sollten Sie am zweiten Dmexco-Tag nicht verpassen

Daten sind ein wichtiges Gut. Doch nach der DSGVO kommt die Frage immer wieder auf: Welchen Einfluss dürfen First Party Data, also Daten die das Unternehmen selbst erhebt auf Werbung haben und wie sieht es mit der E-Privacy-Verordnung aus? Die fünf Diskussionsteilnehmer erklären, wie sie die neuen Datengesetze anwenden und wie sie Daten sammeln, die vom Verbraucher genehmigt wurden. Wie werden Daten zur Sicherung einer echten Kundenzentrierung verwendet? Welche Best-Case-Szenarien gibt es noch und wie wird daraus ein Umsatz? Wie können Medienagenturen unterstützen?

Wird es ein Spaßvortrag oder doch einmal ernste Kost? Jan Böhmermann, bekannt durch seine satirische Late-Night-Show „Neo Magazin Royale“, vertreibt sich die Zeit nebenher gerne mit seinem Podcast „Fest & Flauschig“ mit Kollege Olli Schulz. Der erscheint bei Spotify. In Deutschland hat das Segment der Podcasts bei Spotify im Jahresvergleich um 150 Prozent zugelegt, und die Wachstumsraten sind weltweit konstant hoch. Während der US-Markt weiterhin stetig wächst, sind Deutschland und Großbritannien wichtige Vorreiter in Europa – die gesamte Medienbranche nutzt die persönliche, intime Kraft von Podcasts. Jan Böhmermann redet mit Spotify EMEA-Geschäftsführer Michael Krause über den Content-Boom, die Zukunft von Audio und wie sich Podcasts von Nischen zu Mainstream entwickeln.

Mit wem?

Torsten Ahlers (Otto Group Media), Christian Sauer (Webtrekk), Christian Scholz (Initiative), Anja Stolz (Commerzbank) und Paul Mudter (IP Deutschland)

4. E-Sport: Wie neue Formen des Engagements die Sportindustrie stören (Experience Stage, 11:50 bis 12:20 Uhr)

E-Sport ist in aller Munde. Es ist schon lange aus dem Nischenphänomen zur Massenindustrie herangewachsen. Nun hat es auch die Aufmerksamkeit großer Marken und Sponsoren. Die Zuschauerzahlen steigen, es wird ständig mit neuen Erlösmodellen und dem Engagement der Zuschauer experimentiert. E-Sport ist neu, anders, innovativ, doch die Branche stört sich auch an diesem neuen Phänomen. Warum? Experten aus den Ligen, Marken, Sponsoren und Spieler erzählen in dieser Diskussionsrunde über das Geschäft, die Entwicklung und wie Marken von dem Hype profitieren können. Warum sind diese Veranstaltungen bei jungen Zuschauern so beliebt? Was sind die aktuellen Trends im E-Sport und was bringt die Zukunft?