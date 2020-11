“Drum & Talk”, Folge 3: USA-Special mit Vince Ebert

In der dritten Folge unserer neuen Video-Interviewreihe "Drum & Talk by absatzwirtschaft" ist Vince Ebert zu Gast. Der deutsche Kabarettist, Moderator und Autor hat vor der Corona-Krise übergangsweise in New York gelebt und gearbeitet. Im persönlichen Gespräch schildert Ebert seine Eindrücke der US-amerikanischen Gesellschaft und erklärt, welche Bedeutung die Präsidentschaftswahl für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten hat.

Von

Vince Ebert ist Diplom-Physiker und Kabarettist. Seit 20 Jahren begeistert er mit seinen Bühnenshows tausende Zuschauer, in der ARD moderiert er die Sendung “Wissen vor Acht” – Eberts Bücher verkauften sich über eine Million Mal.

Passend zum Getöse rund um die Präsidentschaftswahl in den USA sprechen wir in der dritten Folge von “Drum & Talk by absatzwirtschaft” mit Ebert über die sich wandelnde US-amerikanische Gesellschaft. Der 52-Jährige gibt dabei tiefe Einblicke in seine Erfahrungen aus dem Alltag in den Vereinigten Staaten, die er für fast ein Jahr im Vorfeld der Corona-Krise vor Ort in New York gesammelt hat.

Themen aus dem Videointerview mit Vince Ebert im Überblick:

Wie Ebert das gesellschaftliche Umfeld in den USA als deutscher Kabarettist erlebt hat (ab Minute 1:55)

Warum Trump als kompletter Gegenentwurf zur Political Correctness trotzdem funktioniert (4:29)

“Wir haben verlernt, miteinander zu reden” – warum wir zu einer Diskussionskultur zurückkehren müssen und welche Rolle Corona dabei spielt (6:57)

Das Spencer‘sche Gesetz und Eberts Wahrnehmung der Rassismus-Debatte (10:01)

Ist der Glaube an die Marktwirtschaft in den USA unter Druck? (14:19)

Der Mythos vom American Dream (15:53)

Warum er die soziale Marktwirtschaft in den USA jetzt für möglich hält (17:14)

Wie man als Comedian Unternehmer in New York wird (24:28)

Vince Ebert privat – 5 schnelle Fragen: Was er in den USA am meisten vermisst hat, sein Lieblingsinstrument und ob er nochmal nach New York ziehen würde (29:42)

Die nächste Folge von “Drum & Talk by absatzwirtschaft” erscheint am Donnerstag, 19. November.

Bleiben Sie uns gewogen und im Takt!

