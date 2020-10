“Drum & Talk”, Folge 2: Konsum und Handel während Corona

In der zweiten Folge unserer neuen Video-Interviewreihe "Drum & Talk by absatzwirtschaft" ist Ludwig Voll zu Gast. Mit dem Experten von EY-Parthenon werfen wir einen Blick auf die Auswirkungen, die die Corona-Krise bis Weihnachten noch auf den Handel haben könnte, und tauchen in neue Realitäten des Konsums ein.