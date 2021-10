DMK mit neuem Markenverantwortlichen

Von

Carsten Habermann übernimmt zum 1. April 2022 die Position des COO der Business Unit Brand bei der DMK Group. Der 44-Jährige folgt auf Matthias Rensch (50), der das Molkereiunternehmen zu diesem Zeitpunkt verlassen wird. Er habe sich für einen beruflichen Wechsel entschieden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Rensch war seit 2013 Geschäftsbereichsleiter im Bereich Marken-Unit bei DMK und hat im Zuge der Neuorganisation des Molkereiunternehmens 2017 die Business Unit Brand als Chief Operating Officer übernommen. Er habe im Rahmen des Neuaufbaus der DMK Group aktiv das Markengeschäft und dabei vor allem die Marke Milram zu einer der erfolgreichsten Genossenschaftsmarken ausgebaut, heißt es weiter.

Seit 23 Jahren im Unternehmen

Sein Nachfolger Carsten Habermann ist bereits seit 1998 in verschiedenen Funktionen für die DMK Group (damals Nordmilch) tätig, aktuell als Sales Director Brand Retail in der Business Unit Brand. In dieser Position hat der Wirtschaftswissenschaftler die Gesamtverantwortung für den strategischen und operativen Ausbau der Marken Milram und Osterland.

„Wir danken Matthias Rensch außerordentlich für seine Arbeit und Einsatz für die DMK Group. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Carsten Habermann als Nachfolger inzwischen auch eine ausgezeichnete Pipeline an Führungskräften haben, um aus den eigenen Reihen nachbesetzen zu können“, so DMK CEO Ingo Müller.

