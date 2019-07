DMEXCO 2019: Zwei Tage für die richtigen Kontakte

Mehr als 1000 Unternehmen und über 550 Top-Speaker aus Marketing und Innovation treffen sich hier mit Besuchern, um aktuelle Entwicklungen und Trends zu präsentieren. Vernetzung und Dialog, Weiterbildung und Inspiration stehen bei der Expo und bei der Conference immer im Vordergrund. Das diesjährige Motto: Trust in you!

Datengetriebenes Marketing und Künstliche Intelligenz, die Automatisierung und Vernetzung von Kanälen, Plattformen und Assets sind die Themen des Digital Business. Es geht um die Erschließung neuer Technologien und Absatzmärkte. Dafür ist die DMEXCO die zentrale Plattform. Lösungen für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sind an zwei Tagen der DMEXCO Themen der Expo und der Conference.

In der Exposition präsentieren Marktführer, Global Player und Newcomer aus über 35 Kategorien alle Dimensionen des Digital Marketings. Hier treffen sich Marketing- und Medienprofis, Macher und Visionäre, die Kreativen und Tech-Enthusiasten.

Ein spektakuläres Areal wird die World of Agencies in der zentralen Halle 6. Modernes Design und die offene Struktur bietet den Besuchern eine attraktive Fläche mit futuristisch designten Agency Spaces und Agency Houses, in denen die besten Agenturen ansprechbar sind. Wer möchte, kann auf der noch größeren 270°-Bühne den Vorträgen und Case-Präsentationen folgen. Ein exklusiver Lounge-Bereich steht für Termine und Gespräche bereit. Damit ist die World of Agencies der Anlaufpunkt für Entscheider aller Branchen, wenn sie ihre Spezialisten und Partner für ihren Agentur-Pool suchen.

Jetzt Tickets sichern unter www.dmexco.com