DMEXCO 2018: Zwei Tage für das Business von morgen

Zwei Tage bringt die DMEXCO Marketing- und Mediaprofis, Technologie- und Innovationstreiber zusammen, um die digitale Agenda zu definieren. „Auf keiner anderen Veranstaltung in Europa spürt man die Energie und den Spirit der Digitalisierung so stark wie hier“, attestiert Boris Bohn, CSO von Arithnea. Sie ist „die Leuchtturmveranstaltung für die Mediabranche“, ergänzt Manfred Klaus, Managing Partner von Plan.Net.

Die DMEXCO und DMEXCO.com bilden die zentrale Plattform für Digitales Business: Von den Anwendungen und Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz oder datengetriebenem Marketing über die Automatisierung und Vernetzung von Kanälen, Plattformen und Assets bis zur Erschließung neuer Absatzmärkte und Technologien. Expo und Conference thematisieren in unterschiedlichsten Formaten die Lösungen für bestehende und künftige Herausforderungen.

Die neu konzipierten World of Agencies

Auf der Expo präsentieren Marktführer und Global Player wie Google, Facebook, Adobe, Deloitte oder Magento sowie Newcomer aus über 35 Kategorien sämtliche Dimensionen des Digital Marketing. Schon im Vorfeld wird die Vernetzung mit Ansprechpartnern auf Augenhöhe und im passenden Umfeld realisiert. So sind Publicis Media, pilot Hamburg, Arithnea und die Plan.Net Gruppe in der Agency Lounge anzutreffen. In der neu konzipierten World of Agencies präsentieren Kreativ-, Media-, Full-Service- und Spezial-Agenturen die neuesten Trends.

Die neue DMEXCO

Best Cases und wertvolles Wissen gibt es in Talks, Panels und Seminars im Rahmen der Conference. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) führt Besucher in 21 Guided Tours zu spezifischen Themen wie Marketing Automation, Content Marketing und Storytelling oder Datenschutz & E-Privacy über die Expo – am 12. September und am 13. September 2018 .

Die neue DMEXCO versteht sich als Community mit dem Highlight Expo und Conference im September. Tickets sind ab sofort verfügbar .

Um sich im Vorfeld zu informieren und optimal vorzubereiten, bietet DMEXCO.com fortan 365 Tage lang Vernetzung und Dialog, Weiterbildung und Inspiration. Das Content-Angebot befasst sich mit den aktuellen Herausforderungen, liefert umfassende Informationen, empfiehlt Lösungsansätze und verknüpft so ganzjährig Besucher und Aussteller. Auf diese Weise vernetzt die DMEXCO gezielt mit den richtigen Ansprechpartnern, Ausstellern und Experten und empfiehlt die passenden Konferenz- und Weiterbildungsangebote während der zwei Tage in Köln.