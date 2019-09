Digitale Werbung wächst 2019 um knapp zehn Prozent

Kräftiges Wachstum im Markt für digitale Display-Werbung: Der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) rechnet für das Jahr 2019 mit einem Plus von 9,7 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro Gesamtumsatz in der Branche. Das teilte die Branchenorganisation am Mittwoch auf der Digitalmesse Dmexco in Köln mit. Im Vorjahr lag der Umsatz demnach bei rund 3,3 Milliarden Euro.

Der OVK hat sein Modell zur Ermittlung der Größe des Display-Werbemarktes vom Marktforschungsunternehmen Statista überarbeiten lassen und bezieht erstmals auch Sekundärdaten wie Geschäftsberichte anderer Vermarkter und Experteninterviews ein. Zudem wurden internationale Plattformbetreiber wie Facebook oder Youtube in die Berechnungen integriert. “Das neue Modell ist umfassender als die bisherige Berechnung und liefert ein präziseres Bild des Marktes”, sagt Rasmus Giese (United Internet Media), Vorsitzender des Online-Vermarkterkreises OVK.

Die OVK-Marktzahl beinhaltet weiterhin ausschließlich Display Advertising – Search-, Affiliate- oder Influencer Marketing werden dabei nicht betrachtet. Dem alten Modell zufolge war der Verband von einem Wachstum um sechs Prozent ausgegangen.