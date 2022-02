Diese Marketingevents finden im März statt

Die Marketingbranche steht nicht still, auch im März finden wieder einige Events statt. Wie gewohnt geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten anstehenden Veranstaltungen des kommenden Monats.

Von

Egal ob in Barcelona oder digital –Marketer*innen bekommen im März auf diversen Veranstaltungen wieder die Möglichkeit, sich entweder persönlich oder virtuell auszutauschen. Mit dem Blick auf Trends und neue Technologien geben viele Events einen Einblick in die Marketingthemen der Zukunft. Folgende sollten Sie sich in Ihrem Kalender notieren:

Mobile World Congress

Datum: 28.02. – 03.03.

Ort: Barcelona, Spanien

Beim Mobile World Congress dreht sich alles um Technologie. Über 1500 Austeller nehmen an dem Event teil. Darunter befinden sich auch Firmen wie Microsoft, Vodafone, Google und Intel. Die Teilnehmer*innen reisen aus 183 Ländern an.

ITB Berlin Kongress

Datum: 08.03.22 – 10.03.22

Ort: digital

Der ITB Berlin Kongress richtet sich an alle Personen aus der Reisebranche. Konkret geht es um Themen wie die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz. Das Ziel der Veranstaltung: Orientierung geben und Perspektiven für die Zukunft aufzeigen. Dafür werden vor allem die globalen Herausforderungen der Branche von Expert*innen und Führungskräften diskutiert.

SMX München

Datum: 16.03.22 – 17.03.22

Ort: digital

Die SMX ist eine Konferenz für Suchmaschinenmarketing. Im Live-Stream werden Lösungen für Herausforderungen im Marketing besprochen. Zu den Referent*innen zählen unter anderem Tom Alby (Chief Digital Transformation Officer, Euler Hermes), Sascha Blank (Director Inbound Marketing, Urlaubsguru), Ruth Graßhoff (Senior SEO Managerin, Obi) und Irina Hey (Digital Marketing Expertin, Autoscout24).

MarTech Europe

Datum: 22.03.22 – 23.03.22

Ort: digital

MarTech Europe ist eine Veranstaltung, bei der neue Marketing-Technologien vorgestellt werden. Zu den Kernthemen gehören neben Marketing Automation und Right-Housing auch CRM und Community Building. Unter den Referent*innen sind Rob van Griensven (Global Digital Director bei Heineken) und Andrei Dutschko (Leiter Marketing Intelligence bei Trivago). Es werden zudem prominente Player wie Meta und Unilever vertreten sein.

Diese Marketingevents wurden verschoben

Nicht alle zuvor für den März geplanten Events können auch tatsächlich stattfinden. Darunter fällt zum Beispiel die Verleihung des BoB Awards des Deutschen Marketing Verbands. Sie findet nun am 22. Juni dieses Jahres statt. Die Einreichungsfrist für den Wettbewerb wurde bis zum 4. März verlängert.

Der Sportbusiness-Kongress SPOBIS wurde ebenfalls verschoben. Die zweitägige Veranstaltung zum Thema Sportmarketing findet sich wie geplant Ende März in Düsseldorf statt, sondern vom 20. bis 21. September.

Auch die Convention für digitale Transformation, Hallo.digital, wurde verschoben. Die Veranstaltung war eigentlich für den 30. März angesetzt. Der neue Termin steht schon fest: Das Branchentreffen findet nun vom 31. Mai bis zum 1. Juni statt – und zwar digital.

