Die erfolgreichsten Ads und Marken bei Youtube

Bosch, Ebay Kleinanzeigen und Lidl haben im Jahr 2020 mit ihren Werbevideos bei Youtube gepunktet. Alle drei Marken waren 2020 mehrfach in den monatlichen deutschen Top5 der sogenannten “Youtube Ads Leaderboards” vertreten und weisen laut Youtube “sowohl ein positives Sentiment von über 90 Prozent als auch eine überdurchschnittliche, relative Zuschauerbindung auf”.

Bosch überzeugt mit Originalität

Zur 2019 gestarteten weltweiten IoT-Imagekampagne #LikeABosch zählen mehrere Kurzfilme, in denen der Protagonist, dank vernetzter Lösungen von Bosch, heikle Situationen mit technischem Geschick löst. “Boschs Kampagne zeigt, wie eine einfache Idee mit hoher Originalität und großem Unterhaltungsfaktor langfristig wirken kann. Und das sowohl in Deutschland als auch international und über sämtliche inhaltliche Themen hinweg”, sagt Henry Bose, Creative Lead, Google Deutschland.

The Internet of Things presents – Manufacture #LikeABosch, Juni 2020 – eines von Boschs erfolgreichsten Youtube-Werbevideos in Deutschland, basierend auf der Top 60 Shortlist 2020.

“Ein wesentlicher Treiber unserer digitalen Kampagne #LikeABosch sind die vielen Kurzfilme, die wir auf Youtube veröffentlicht haben. Seit unserem Launch vor zwei Jahren haben wir allein auf Youtube und in Deutschland mehr als 100 Millionen Views erzielt. Unser rappender Alltagsheld ist mittlerweile ein Symbolbild für das Thema Internet der Dinge geworden”, sagt Boris Dolkhani, Vice President Corporate Marketing, Brand Management & Strategy, Bosch.

Ebay Kleinanzeigen perfektioniert “Native Advertising” auf Youtube

Insgesamt neunmal ist Ebay Kleinanzeigen in den monatlichen deutschen Youtube Ads Leaderboards 2020 vertreten – und das mit zwei unterschiedlichen Formaten: die Youtuber-WG mit “Klein aber Hannah”, “Malternativ” und “Tommy Toalingling” sowie die Kampagne “Lasst uns handeln”.

Die Handler feat. TOCHTER – Bye Buy (Official Video), August 2020, Platz eins – eins der erfolgreichsten Youtube-Werbevideos von Ebay Kleinanzeige in Deutschland, basierend auf der Top 60 Shortlist 2020.

“Auf Youtube setzen wir auf Videos, die eigens für die Plattform produziert wurden. Sowohl die Reaktionen auf unsere wöchentliche Sitcom ‘Die eBay Kleinanzeigen WG’ als auch auf unsere Musikvideo-Serie #lasstunshandeln zeigen, dass wir mit unserer Strategie richtig fahren. Wir freuen uns sehr, dass wir zu den Gewinnern 2020 gehören”, sagt Frida Elisson, CMO bei Ebay Kleinanzeigen.

Der Branding-Ansatz von Lidl

Der Lebensmittel-Discounter Lidl war 2020 insgesamt fünfmal in den monatlichen Youtube Ads Leaderboards in Deutschland vertreten, wobei gleich drei der Spots auf Platz eins landeten.

Spieglein, Spieglein an der Wand … Wer ist der günstigste im ganzen Land? | Lidl lohnt sich, Juli 2020 – eins von Lidls erfolgreichstes Youtube-Werbevideos in Deutschland, basierend auf der Top 60 Shortlist 2020.

Youtube Ads Leaderboard 2020

Das Youtube Ads Leaderboard 2020 zeigt die kreativsten Marken und ihre Werbevideos, die Youtube-Zuschauerinnen und -Zuschauer im vergangenen Jahr angesehen haben. Zugrunde liegt eine Top 60 Shortlist, basierend auf den monatlichen Top 5 Youtube Ads Leaderboards in Deutschland 2020. Die Shortlist wurde mithilfe von Youtube Analytics Tools auf positive Auffälligkeiten in Bezug auf Häufigkeit der Marke, organische Reichweite, Zuschauerbindung und Sentiment (Likes vs. Dislikes) überprüft.

Sämtliche “Youtube Ads Leaderboards” finden Sie unter “Die beliebtesten YouTube-Werbevideos”.

