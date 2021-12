Die absatzwirtschaft wünscht frohe Weihnachten

Auch in diesem zweiten Pandemie-Jahr mussten Marketer nach innovativen Lösungen suchen, um den Herausforderungen unserer Zeit zu trotzen. Behalten Sie diese Haltung auch in 2022 bei. Sie macht es spannend wie nie, übers Marketing zu berichten.

Von

Am Ende fliegt die Zeit. So ist es doch immer. Und so waren unsere letzten Arbeitstage im Dezember weniger besinnlich als erhofft. Der geplante Weihnachtsmarktbesuch in Hamburg musste abgesagt werden. Nicht alle Projekte konnten bis ins letzte Detail abgeschlossen werden. Manche Entscheidung musste ins nächste Jahr verschoben werden. Nun kann man sich darüber aufregen oder klagen, am Ende hilft das nur nichts.

Wir haben versucht, das Beste aus der Situation herauszuholen – und haben bis Jahresende auch einige Meilensteine erreicht. Auf die Gefahr, dass wir Sie enttäuschen, heute gibt es keine Spoiler. Dabei ist es ja längst kein Geheimnis mehr: Nach dem Wechsel in der Chefredaktion stand das letzte Quartal dieses Jahres unter dem Motto Veränderung. Hinter den Kulissen arbeiten wir seit Wochen mit viel Einsatz an einer neuen absatzwirtschaft, die im Frühjahr 2022 an den Start gehen wird. Es wird viel passieren und wir freuen uns schon sehr auf das neue Jahr!

Doch bevor wir uns in eine kurze Weihnachtspause verabschieden, möchten wir diese Zeilen dafür nutzen, um uns bei Ihnen, liebe Leser*innen, zu bedanken: für Ihr Vertrauen, den konstruktiven Austausch und Ihre Zeit. Es macht uns großen Spaß und erfüllt uns mit Stolz, über diese Branche zu berichten!

Ohne unsere freien Kolleg*innen wäre dies aber nicht möglich: Herzlichen Dank für viele gute Ideen und die verlässliche Zusammenarbeit. Gemeinsam werden die absatzwirtschaft auch 2022 weiterentwickeln.

Ihnen und Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Wir freuen uns auf das, was kommt.

Die Redaktion der absatzwirtschaft