Influencer-Marketing zur Fußball-Weltmeisterschaft: DFB-Partner Henkel präsentiert mit Persil #waschechtefans

Unter dem Motto #waschechtefans entstanden in Zusammenarbeit mit Influencern Geschichten von echten Fußball-Momenten. Henkel, seit 1. März 2015 DFB-Partner, beauftragte die Agentur Yours Truly im Rahmen einer integrierten Kampagne. Sie sollten mitfiebernde Fans finden und diese in den Mittelpunkt der Kampagne stellen. Zuerst wurde in einer Interview-Reihe identifiziert, was für die Zielgruppe die wirklich emotionalen Momente zur WM sind. Danach begann die Suche nach Influencern, die genau dazu eine gute und vor allem echte Geschichte erzählen konnten.

Die Geschichten handeln jeweils von ihrem ganz persönlichen Bezug zu Fußball und zur Weltmeisterschaft. Zum Beispiel Sammy, Spielerin des Nationalteams U16, die gegen alle Vorurteile ihren Traum verfolgt Weltmeisterin zu werden.

Auf der Kampagnenseite www.persil-nationalmannschaft.de werden alle Kommunikationselemente der Marke im Kampagnen- und Promotionzeitraum gebündelt. Persil ist dazu offizielles Waschmittel der Nationalmannschaft