Deutschland-Chef Wössner verlässt Deutsche Telekom

Dirk Wössner wird die Deutsche Telekom als Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH verlassen. Er wird seinen zum 31. Dezember 2020 auslaufenden Vertrag beim Telekommunikationskonzern nicht verlängern.

Wössner ist erst seit 1. Januar 2018 im Amt. Er verantwortet in seiner Rolle die Bereiche Vertrieb, Marketing und Service von Festnetz- und Mobilfunk-Produkten für Privat- und Geschäftskunden in Deutschland.

Der Präsidialausschuss der Deutschen Telekom habe “die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen” und die “Suche nach einem Nachfolger eingeleitet”, teilte der Bonner Konzern mit.

Wössner wird Chef der Compugroup

Wössners künftiger Arbeitgeber ist die Compugroup. Beim börsennotierten Softwareunternehmen mit Sitz in Koblenz wird er auf den derzeitigen Vorstandschef und Unternehmensgründer Frank Gotthardt folgen, der nach 33 Jahren an die Spitze des Aufsichtsrats wechselt. Die Compugroup entwickelt und verkauft Software für Arztpraxen und Apotheken.

Vor seiner Zeit bei der Deutschen Telekom war Wössner seit April 2015 beim kanadischen Telekommunikationsunternehmen Rogers Communication für das Privatkundengeschäft verantwortlich. Unter Wössners Führung hat Rogers 4K-Fernsehen und eine flächendeckende Gigabit-Breitbandversorgung eingeführt. Vor seinem Wechsel nach Kanada hatte Dirk Wössner von 2002 bis 2015 bei der Deutschen Telekom in verschiedenen Managementfunktionen gearbeitet, zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb für das Geschäfts- und Privatkundengeschäft in Deutschland. Von 1997 bis 2002 war er als Berater für McKinsey & Company unter anderem in München und Madrid tätig.

Auch Markenchef Schwingen verlässt die Telekom

Bei der Deutschen Telekom ist Wössner der zweite namhafte Abgang binnen weniger Wochen. Erst Anfang Januar war bekannt geworden, dass Markenchef Hans-Christian Schwingen das Unternehmen zum 1. April 2020 verlassen wird, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Schwingens Nachfolger wird Ulrich Klenke, früherer Chef der Werbeagentur Ogilvy Deutschland und zuletzt als Berater für Volkswagen tätig.

absatzwirtschaft+

