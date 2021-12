Deutscher Marketing Preis 2021: Das sind die Finalisten

Von

Die 24-köpfige Jury hat in den vergangenen Tagen alle Einreichungen sorgfältig geprüft und die Cases nach den bewährten Kriterien des DMP bewertet. Diese zehn Cases haben die Experten unter dem Juryvorsitzenden Dr. Ralf E. Strauß am meisten überzeugt und stehen somit im Finale des Deutschen Marketing Preis 2021:

Aldi Süd – Vom Erfinder des Discounts zur wertvollsten Händlermarke

Vom Erfinder des Discounts zur wertvollsten Händlermarke Biontech – Das Unmögliche möglich machen. Aufbau der Biontech Europe in Lightspeed

– Das Unmögliche möglich machen. Aufbau der Biontech Europe in Lightspeed BSH Hausgeräte – Meeting the Challenge – BSH Marketingstrategie

– Meeting the Challenge – BSH Marketingstrategie Flaschenpost – This isn´t just eCommerce

– This isn´t just eCommerce Hello Fresh Deutschland – We change the way people eat forever

– We change the way people eat forever MyPostcard.com – say it with MyPostcard

– say it with MyPostcard Reckitt Benckiser Deutschland – Der Marktführer Sagrotan im Spannungsfeld der Pandemie

– Der Marktführer Sagrotan im Spannungsfeld der Pandemie RTL Deutschland – Die Transformation zu Deutschlands größter digitalisierter Entertainmentmarke.

– Die Transformation zu Deutschlands größter digitalisierter Entertainmentmarke. R+V Allgemeine Versicherung – „Du bist nicht allein“

– „Du bist nicht allein“ Weber Stephen Deutschland – 70 Jahre Weber: Entdecken. Erfinden. Erneuern.

“Unsere Erwartungen für dieses Jahr wurden wirklich übertroffen! Wir freuen uns sehr, dass auch 2021 wieder spannende Cases und hochkarätige Marken für den Deutschen Marketing Preis eingereicht haben”, sagt DMV-Präsident Dr. Ralf E. Strauß.

Die Finalisten werden ihre Cases dann am 15. Dezember vor der Jury am Bildschirm präsentieren. Der Gewinner des Deutschen Marketing Preis 2021 wird im Anschluss ab 18 Uhr digital via Live-Stream verkündet. Jan Leiskau, Geschäftsführer Solutions by Handelsblatt Media Group und DMV-Präsident Strauß moderieren die Preisverleihung aus den Studios der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf.

Im vergangenen Jahr gewann About You den Deutschen Marketing Preis. Das Unternehmen um Geschäftsführer Tarek Müller setzte sich im virtuellen Pitch unter den zehn Finalisten durch.

Deutscher Marketing Preis

Der Deutsche Marketing Preis ist seit 1973 die Premium-Auszeichnung für eine Spitzenleistung im deutschen Marketing, die auch über die Branche hinweg Relevanz besitzt. Die Liste der Preisträger liest sich wie das “Who-is-Who” der deutschen Wirtschaft. Entscheidend für die Preisvergabe ist, dass ein integriertes Marketing-Konzept und der Einsatz der Techniken und Instrumente des Marketings den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens begründet haben. Bewertet werden ganzheitliche Unternehmensstrategien ebenso wie spezifische Produkt- oder Markenführungsstrategien.

Deutscher Marketing Verband

Der Deutsche Marketing Verband (DMV) ist der Berufsverband der Marketingverantwortlichen und die Dachorganisation der mehr als 60 Marketing Clubs in Deutschland. Er bietet ein Netzwerk für die praxisnahe Weiterbildung und den Wissensaustausch und fördert die Nachwuchsarbeit. Gleichzeitig vertritt er die Interessen seiner über 12.000 Mitglieder*innen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.