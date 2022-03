Deutsche wünschen sich Diversität in der Markenkommunikation

Die Themen Diversität und Vielfalt gewinnen im gesellschaftlichen Diskurs immer mehr an Raum. Laut einer aktuellen Yougov-Studie plädiert mehr als die Hälfte der Deutschen für Diversität in der Kommunikation von Marken.

Im Rahmen der Kurzstudie “Diversität im Marketing” von Yougov gab jeder vierte Deutsche (26 Prozent) an, sich schon einmal mit dem Thema Diversität in der Gesellschaft beschäftigt zu haben. Zu Diversität zählt laut Meinung der Befragten am häufigsten der Themenkomplex Sexualität, beispielsweise die sexuelle Orientierung oder auch die Geschlechtsidentität. Beide Aspekte werden jeweils von knapp weniger als der Hälfte der deutschen Befragten zu Diversität gezählt. Auch die ethnische Herkunft (43 Prozent), Religion (39 Prozent) und das Alter (30 Prozent) sind für die Deutschen relevante Aspekte von Diversität.

Während sich innerhalb der Bevölkerung nur jeder Vierte mit Diversität auseinandersetzt, befürwortet doch mehr als die Hälfte der Deutschen (54 Prozent), dass Unternehmen bei ihrer Kommunikation, beispielsweise in der Werbung, darauf achten sollten, ein möglichst diverses (vielfältiges) Gesellschaftsbild zu verwenden.

Jene Befragten, die voll und ganz zustimmten, dass Unternehmen in der Werbung und Kommunikation darauf achten sollten, ein möglichst diverses (vielfältiges) Gesellschaftsbild zu verwenden, sind häufiger weiblich (63 Prozent vs. 51 Prozent in der Gesamtbevölkerung) und häufiger älter als 55 Jahre alt (47 Prozent vs. 41 Prozent Gesamtbevölkerung). Sie entdecken sehr oft gerne andere Kulturen und neue Ideen (88 Prozent vs. 74 Prozent Gesamtbevölkerung). Außerdem achten 76 Prozent dieser Zielgruppe beim Kauf von Produkten auf deren Herkunft (vs. 63 Prozent der Gesamtbevölkerung).

Für die Studie wurden 2065 Personen per standardisierten Online-Interviews zum Thema Diversität befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

