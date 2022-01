Deichmann holt Bellin von About You

Alexander Bellin wechselt von About You zu Deichmann. Beim Essener Familienunternehmen wird er ab dem 1. Februar als für die Bereiche Digital-/Online-Business und Marketing zuständiger geschäftsführender Direktor tätig sein.

Alexander Bellin soll bei Deichmann die Digitalkompetenz und die Omnichannel-Konzepte ausbauen. Der 33-Jährige berichtet künftig direkt an Heinrich Deichmann. Laut dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren wolle das Unternehmen “durch die organisatorische Veränderung die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Digital und Marketing deutlich ausbauen und Synergien noch intensiver heben”.

Bellin kommt von About You zu Deichmann. Beim Modeunternehmen hat er gemeinsam mit den drei Vorständen in seiner Funktion als Chief Revenue Officer seit Unternehmensgründung mitgewirkt und das internationale Online-Geschäft aufgebaut.

Sebastian Hasebrink, bisher verantwortlich für den Digitalbereich und in dieser Funktion Mitglied der Geschäftsleitung bei Deichmann, hat sich im Rahmen einer grundlegenden organisatorischen Umgestaltung entschieden, das Unternehmen nach einer zweimonatigen Übergangshase Ende März zu verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Neben dem Einstieg von Sabine Zantis als CMO und Sven-Severin Canisius als CIO ist Alexander Bellin bereits der dritte Management-Zuwachs bei Deichmann innerhalb der vergangenen Monate.

