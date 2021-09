Das sind die relevantesten Marken in der Hiphop-Kultur

Das Beratungsunternehmen The Ambition und das Marktforschungsinstitut Yougov haben versucht, in einer Studie die Relevanz von Marken in der Hiphop-Kultur in Deutschland zu messen. Herausgekommen ist der sogenannte "Ambition Score", der für 69 Marken von Adidas bis Mercedes-Benz erhoben wurde.