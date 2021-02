Das sind die beliebtesten Geschenke zum Valentinstag

Von

Die Top-5-Geschenke zum Valentinstag bei Shopify stammen allesamt aus der Produktkategorie Beauty- und Pflegeprodukte. Neu in der Liste der beliebtesten Produkte zum Valentinstag sind in diesem Jahr Körperöl (Platz 2) und temporäre Tattoos (Platz 3). Offensichtlich möchten sich deutsche Verbraucher am Valentinstag in Zeiten des bundesweiten Shutdowns verwöhnen.

Darüber hinaus sind auch DIY-Produkte, Geschirr und Sportartikel als Geschenke zum Valentinstag beliebt. Ein weiterer Neuling in der Top-15-Liste in Deutschland: 2021 haben es Schnapsgläser zum ersten Mal in das Ranking geschafft.

Anderes Konsumverhalten beim Valentinstag 2021

Viele lokale Händler haben während des Corona-bedingten Shutdowns einen Onlineshop aufgesetzt, um einen weiteren Vertriebskanal zu nutzen oder Lösungen wie Click & Collect anzubieten. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass der Shutdown auch das Konsumverhalten der deutschen Verbraucher verändert hat. Das macht sich auch mit Blick auf die Veränderung des Konsumverhaltens am Valentinstag 2021 im Vergleich zum vergangenen Jahr bemerkbar. So waren 2019 Snowboards das am dritthäufigsten verkaufte Produkt – dieses Jahr hat es das Produkt nicht einmal in die Top-15-Liste geschafft.

Valentinstag international

International sind zum Valentinstag andere Produkte gefragter als in Deutschland:

Beispielsweise belegen Nagellacke in Spanien und Italien den ersten Platz.

(Motiv-)Tassen sind in den Top 3 in UK, Italien, Spanien und Frankreich, in Deutschland allerdings nur auf dem siebten Platz.

Beauty- und Pflegeprodukte sind nur in Großbritannien noch beliebter als in Deutschland.

Die Top 15 der beliebtesten Produkte zum Valentinstag 2021 in Deutschland:

Hautpflege-Masken und Peelings Körperöle Temporäre Tattoos Lotionen & Feuchtigkeitscremes Badezusätze Fahrradoberteile (Motiv-)Tassen Gesichtsreiniger Kämme und Bürsten Motorradhosen Nagellacke Duschgels & Körperseifen Bastelformen & Bastelbögen Schnapsgläser To-go-Becher

Die Ergebnisse basieren auf der Produktklassifizierung für Einkäufe bei Shopify-Händlern in Deutschland (Zeitraum 2020: 20. Januar bis 3. Februar; Zeitraum 2021: 18. Januar bis 1. Februar). Shopify ist eine E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb. Händler können mit Shopify ihre Shops für vielfältige Vertriebskanäle wie Web, mobile Anwendungen und Seiten, Social Media, Marktplätze, den stationären Handel und Pop-up-Stores gestalten, einrichten und verwalten.

