Corny Milch – Neues Design mit Fokus auf Geschmack

Viele Verbraucher kennen die Produkte der Schwartauer Werke seit ihrer Kindheit und greifen im Supermarkt auch heute immer wieder gerne zu den Konfitüren, Müsliriegeln & Co. Das Unternehmen setzt auf Schnelligkeit, hohe Qualität und maximale Konsumentennähe in der Markenführung. Sehr schlanke Prozesse und modernste Markforschungstechnologie befähigen den Hersteller, wichtige Bedürfnisse der Zielgruppen schnell zu erkennen und unmittelbar für Produktentwicklung und Sortimentserweiterung zu berücksichtigen. Die Schwartauer Werke setzen regelmäßig erfolgreich neue Trends, die die Herzen ihrer Konsumenten begeistern und behaupten sich seit Jahrzehnten führend am Markt.