Clara Thomas soll Pernod Ricard Deutschland transformieren

Pernod Ricard Deutschland hat eine neue Managementstelle geschaffen, um die digitale Transformation im Unternehmen voranzutreiben. Clara Thomas übernahm am 1. Oktober die Position als Transformation & Strategic Projects Director Western Europe Entity. Sie kommt von Edding zum Spirituosen-Anbieter.

Clara Thomas ist Transformation & Strategic Projects Director Western Europe Entity bei Pernod Ricard. Zu ihrer Verantwortung gehören unter anderem die Steuerung strategischer Projekte, die Initiierung übergreifender Verbesserungsprojekte sowie das Change Management im Unternehmen.

“Wir freuen uns, Clara Thomas für die neue Stelle als Transformation & Strategic Projects Director Western Europe Entity gewonnen zu haben und mithilfe ihrer Erfahrung unsere strategische Agenda zu fördern und fortführen zu können”, sagt Tim Paech, Managing Director Pernod Ricard Deutschland und Western Europe.

Thomas war zuletzt als Head of Corporate Transformation für Edding tätig. Dabei verantwortete sie die agile Transformation des Unternehmens neben zahlreichen weiteren Veränderungsthemen. Zuvor hatte sie das Project Management Office bei Edding aufgebaut und geleitet. Thomas hat einen Abschluss als Diplomkauffrau mit den Schwerpunkten Marketing und Internationales Management von der Universität Münster sowie einen Master von der University of Auckland.

Die Gruppe Pernod Ricard mit Hauptsitz in Paris ist der weltweit zweitgrößte Spirituosen- und Weinkonzern. Die Fusion der französischen Unternehmen Pernod und Ricard erfolgte im Jahr 1975. Weltweit vertreibt und vermarktet Pernod Ricard mit insgesamt 19.000 Mitarbeitern in 86 Filialen Spirituosen, Weine und Champagner. Pernod Ricard Deutschland mit Sitz in Köln vermarktet ein Portfolio von Marken wie Ramazzotti, Havana Club, Absolut, Chivas Regal, Malibu und Monkey 47.

