Carsten Schmidt hört als CEO bei Sky Deutschland auf

Carsten Schmidt ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Positionen bei Sky tätig, in den vergangenen viereinhalb Jahren als CEO für Sky Deutschland. 2015 war er in dieser Rolle auf den vorherigen Deutschlandchef Brian Sullivan gefolgt.

Vor seiner Zeit als CEO war Schmidt 2006 in den Vorstand von Sky Deutschland berufen worden. Davor war er mehrere Jahre als Sportchef für den Münchner Pay-TV-Anbieter tätig. Zuvor hatte er als Geschäftsführer vier Jahre den Bereich Marketing und Television des damaligen Medienunternehmens Wige Media verantwortet. Wohin es Schmidt nun beruflich zieht, ist noch unklar.

Devesh Raj wird neuer CEO von Sky Deutschland

Schmidts Nachfolger als CEO von Sky Deutschland steht bereits fest: Zum 1. Januar 2020 wird Devesh Raj Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland. Er wird wie Schmidt bisher an Andrea Zappia berichten, CEO Continental Europe von Sky. Raj ist bei Sky bereits seit Sommer 2019 COO für den Bereich Continental Europe sowie interimistisch auch Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland.

Vor seiner Zeit bei Sky war Raj fünf Jahre Senior Vice President Strategic and Financial Planning bei Comcast NBC Universal in den USA. Davor war er 14 Jahre bei der Boston Consulting Group (BCG) in New York, unter anderem als Senior Partner und Managing Director. Raj leitete bei der BCG in Nordamerika den Bereich Telekommunikation, Medien und Technologie.

