Carrypicker, Marmetube, SofaConcerts, …: Sechs Start-ups treten beim MarkenSlam gegeneinander an

Von

Die Start-up-Szene ist ein bedeutender Faktor für die Attraktivität des Standorts Hamburg und dessen zukünftige Wirtschaftskraft. Das interaktive MarkenSlam-Format bringt sechs Start-ups auf die Bühne, die sich beweisen müssen. In der Jury sitzen: Eva-Maria Bauch (Geschäftsführerin Digital Products Gruner & Jahr GmbH & Co.KG), René Grothkopp (Gründungsberater Handelskammer Hamburg), Veronika Reichboth (Leitung Startup-Unit, Hamburg Invest), Prof. Dr. Wolfgang Merkle (Präsident Marketing Club Hamburg e.V.)

Der Gewinner erhält eine einwöchige Kampagne auf den Digitalen City Light Postern in Hamburg. Außerdem erwartet den Erstplatzierten die berühmte Club-Schiffsglocke vom Marketing Club Hamburg sowie eine einjährige Mitgliedschaft sowohl im Marketing Club Hamburg, als auch eine Start-up-Mitgliedschaft von Hamburg@work. Doch welche Ideen treten gegeneinander an?

Carrypicker

Sie wollen die Spedition der nächsten Generation sein. Das junge Start-up errechnet die jeweils beste Lösung in Bruchteilen von Sekunden mithilfe von Hochleistungs-Computern und intelligenten Algorithmen und will so zum Transportunternehmen von morgen werden.

Luv & Lee

Ist eine Impro-Gruppe, die in regelmäßigen Shows oder Langform-Formaten auf Hamburgs Bühnen mit nur wenigen Vorgaben und in Windeseile abendfüllende Geschichten zusammen spinnen und in andere Welten entführen wollen.

Marmetube

Die Idee Fruchtaufstrich in die bruchfeste Tube zu bringen, klingt irgendwie verrückt. Doch Glas bricht, Tuben nicht. Das Hamburger Food-Startup Marmetube hat mit seiner Geschäftsidee offensichtlich den Zeitgeist getroffen und vier Sorten Erdbeere, Himbeere, Aprikose und Sauerkirsche in Marmetuben auf den Markt gebracht. So kann man Marmelade beim Campen oder auf der Parkbank an der Elbe genießen.

SofaConcerts

Mit SofaConcerts holt man spannende Solokünstler und Live-Bands für das eigene Event ins eigene Wohnzimmer. Auf der Webseite kann man seinem Lieblingskünstler eine unverbindliche Einladung schicken.

Sport Medical

Die Firma Sport Medial bringt ein Produkt mit Namen „Cool Tonic“ auf den Markt. Sie haben eine Flüssigkeit entwickelt, mit der man ohne Vorkühlung in die Tiefe des Gewebes kühlen kann. Es sind Mullbinden, die in eine bestimmte Flüssigkeit getränkt sind. Diese schaffen bei bestimmten Verletzungsbildern eine Kühlung bis zu sechs Stunden. Da es auf dem Markt bisher wenig gute Kühlmethoden gibt und bei Eis der Temperaturunterschied sehr hoch ist, hat das Produkt eine Innovationslücke gefunden.

Vinnie & Grett

Das Start-up will ein 100 Prozent natürliches Dressing auf den Markt bringen. Dazu gehören innovative Sorten, gute Rezepte und biologisches Gemüse. (Lig)