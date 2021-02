Business-News: Audi-Ladesäulen, Metro-CEO, Kaufland-Preise

Von

Audi erwägt eigene E-Ladesäulen in Städten Steffen Greubel wird Vorstandschef von Metro Auch Kaufland senkt Preise für Schweinefleischprodukte wieder Weg frei für Gemeinschaftsfirma von Daimler Trucks und Volvo

Audi erwägt eigene E-Ladesäulen in Städten

Audi erwägt den Aufbau eigener Ladestationen für Elektroautos in Großstädten. Vorstandschef Markus Duesmann sagte dem “Handelsblatt”: “Wir wollen nicht, dass der Verkauf unserer Fahrzeuge am Mangel an Ladestationen scheitert.” Das öffentliche Ladenetz sei lückenhaft, eine Lademöglichkeit auf jedem Parkplatz in weiter Ferne: “Wir prüfen, ob wir eine eigene Premium-Ladeinfrastruktur in großen Städten aufbauen.”

Das Gemeinschaftsunternehmen Ionity, in dem sich Audi, Porsche, VW, BMW, Daimler, Ford und Hyundai zusammengetan habern, hat inzwischen rund 300 Schnellladesäulen an Autobahn-Tankstellen und -Rastplätzen aufgebaut. “Was noch fehlt, ist ein solches System in Städten”, sagte Duesmann. “Der nächste Schritt wäre für uns, so ein Netz auch in Metropolen zu knüpfen.”

Laut “Handelsblatt” möchte Audi für gut eine Milliarde Euro 200 bis 300 Schnellladepunkte einrichten. Konzernschwester Porsche könnte sich an dem exklusiven Netz beteiligen.

Steffen Greubel wird Vorstandschef von Metro

Der Aufsichtsrat des Großhändlers Metro hat wie erwartet Steffen Greubel zum neuen Vorstandschef bestellt. Greubel erhalte einen Dreijahresvertrag und werde zum 1. Mai antreten, teilte das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Greubel kommt von der durch ihre Schrauben bekannt gewordenen Würth-Gruppe.

Steffen Greubel wird neuer Chef von Metro (Quelle: Metro AG).

Der Manager tritt die Nachfolge von Olaf Koch an, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen hatte. Derzeit wird Metro von den beiden Vorstandsmitgliedern Christian Baier und Rafael Gasset geleitet.

Auch Kaufland senkt Preise für Schweinefleischprodukte wieder

Der Lebensmittelhändler Kaufland hat die nach Protestaktionen von Landwirten kurzzeitig erhöhten Schweinefleischpreise wieder gesenkt. Der Mitte Dezember erhöhte Einkaufspreis für verschiedene Schweinefleischartikel zur Unterstützung heimischer Landwirte habe “aufgrund der aktuellen Marktgegebenheiten leider nicht aufrechterhalten” werden können, teilte Kaufland am Montag auf Anfrage mit. Zuvor hatte bereits der Discounter Lidl bekanntgegeben, die Schweinefleischpreise wieder gesenkt zu haben. Beide Unternehmen gehören zur Neckarsulmer Schwarz-Gruppe.

Lidl, Kaufland und andere Händler wie die Rewe-Gruppe hatten die Preise als Reaktion auf Protest- und Blockadeaktionen von Landwirten im Dezember erhöht – die Preisaufschläge sollten dabei den Landwirten zugutekommen.

Weg frei für Gemeinschaftsfirma von Daimler Trucks und Volvo

Daimler Trucks und Volvo dürfen sich für eine gemeinsame Entwicklung von Brennstoffzellensystemen zusammentun. Die EU-Wettbewerbshüter haben ein entsprechendes Vorhaben genehmigt, wie am Montag mitgeteilt wurde. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass das Vorhaben “keine Wettbewerbsbedenken aufwirft”.

Im April vergangenen Jahres war bekanntgegeben worden, dass sich die beiden Schwergewichte der Branche in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammenschließen wollen. Im Fokus der Zusammenarbeit liegt die Entwicklung schwerer Brennstoffzellen-Lastwagen für den Fernverkehr, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie gehen sollen.

Seither hat Daimler Trucks bereits Brennstoffzellen-Aktivitäten in einem neuen Tochterunternehmen gebündelt. Volvo soll daran für rund 600 Millionen Euro die Hälfte übernehmen.

