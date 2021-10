Brandt Gruppe beruft Marketing-Geschäftsführer

Von

Jan Dominik Gunkel verantwortet bei der Brandt Gruppe künftig als Geschäftsführer die Bereiche Marketing, Vertrieb, Logistik und Produktentwicklung. Der Diplom-Kaufmann wird damit sukzessive die Aufgaben von Christopher Ferkinghoff übernehmen, der sich nach zehn Jahren bei Brandt in den Ruhestand verabschieden wird. Über den Zeitpunkt der kompletten Verantwortungsübergabe wird das Unternehmen gesondert informieren.

Zuletzt war Gunkel bei Fostec & Company in Stuttgart tätig. Als Senior Expert und Beirat entwickelte und implementierte er Strategiekonzepte für die digitale Transformation mittelständischer Unternehmen. Davor gründete er die Digitalberatung Digantro Growth Partners, die 2021 von Fostec & Company übernommen wurde. Ab 2018 baute Gunkel als Mitglied der Geschäftsleitung die Amazon-Beratung “Factor-A – part of Dept” mit auf.

Brandt will Digitalisierung vorantreiben

“Er verfügt einerseits über weitreichende Mittelstands- und Sales-Erfahrung, andererseits über eine umfassende digitale Expertise. Für unser Traditionsunternehmen sind das entscheidende Qualitäten”, sagt Christoph Brandt über den neuen Geschäftsführer Gunkel. Denn, so der geschäftsführende Gesellschafter der Brandt Gruppe: “Wir wollen die Digitalisierung unseres Unternehmens vorantreiben und zukünftig verstärkt unsere Zielgruppen auch über digitale Kommunikations- und Vermarktungskanäle ansprechen, um neue Produkte erfolgreich am Markt zu platzieren.“

Die Brandt Gruppe mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Hagen produziert heute Zwieback, Schokolade, Knäcke und Snacks an den vier deutschen Standorten Ohrdruf, Landshut, Burg und Rhede. Zur Brandt Gruppe zählen neben den spartenorientierten Vertriebsgesellschaften für Schokolade und Backwaren die Burger Knäcke GmbH + Co. KG in Burg (Sachsen-Anhalt), Schoko-Dragee in Rhede und die Carl Brandt Inc. in den USA.

