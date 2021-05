Boykott gegen Nike & Co: Chinas neue Markenwelt

Von

Westliche Marken liegen im Clinch mit China. Adidas, Nike und H&M werden aktuell in den Sanktionsstreit Chinas mit der EU und den USA hineingezogen. Hintergrund ist, dass ausländische Firmen in der Vergangenheit den Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen in der westchinesischen Provinz Xinjiang aufgegriffen hatten.

In der Better Cotton Initiative (BCI) haben sich die genannten und andere internationale Firmen beispielsweise zusammengeschlossen, um für eine nachhaltige Baumwollproduktion einzutreten. Im Oktober hatte BCI mitgeteilt, für die Saison 2020/21 vorerst kein grünes Licht für Baumwolle aus Xinjiang zu geben. Konkret geht es um die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region. Dieses Statement griffen chinesische Staatsmedien nun im Zuge der jüngsten Sanktionen der EU, den USA, Großbritannien und Kanada gegen Vertreter Chinas auf. Sie rufen in China speziell zum Boykott der Marken Nike, Adidas und H&M auf.

Skandale um Marken in China

Skandale um Marken, die die chinesische Kultur vermeintlich nicht verstehen oder nicht respektieren, gab es immer. So zerstörte Dolce & Gabbana mit einem als rassistisch empfundenen Werbevideo sein Markenimage in China. Dennoch verging die Empörung über derartige Markenfehltritte bislang auch immer schnell.

Marken wie Nike müssen für sich klären, unter welchen Bedingungen sie in China Umsatz machen wollen – und können. (Quelle: Nike)

Auch ausländische Firmen, die in Folge von politischen Spannungen ins Visier staatlicher Medien geraten waren, haben in der Vergangenheit meist mit Besserungsbekundungen einen Ausweg gefunden. So musste sich in der Vergangenheit etwa die US-Modekette Gap in China dafür entschuldigen, eine “fehlerhafte” Landkarte Chinas ohne Taiwan auf einem T-Shirt abgebildet zu haben. Und der deutsche Autobauer Daimler hatte sich 2018 bei China für die Verwendung eines Dalai-Lama-Zitats in einer Werbung entschuldigt.

Baumwollstreit kostet Marktanteile in China

Für westliche Marken ist der Xinjiang-Baumwollstreit nun eine deutlich größere Herausforderung, die sie große Marktanteile kosten kann. Denn es handelt sich um ein Thema, das mit globalen politischen Spannungen und Sanktionen verknüpft ist. Und über Politik diskutieren weder chinesische Verbraucher noch chinesische Unternehmen.

Chinas aktuelle Machtdemonstrationen und Boykottaufrufe verschärfen einen ohnehin stattfindenden Konsumwandel in China. Zwar stehen westliche Luxusmarken nach wie vor hoch im Kurs bei chinesischen Konsumenten, im preislichen Mittelklassesegment gewinnen chinesische Marken aber mehr und mehr an Bedeutung. Selbst ohne Boykottaufrufe sehen sich ausländische Marken zunehmend durch eine neue Generation chinesischer Wettbewerber unter Druck gesetzt. Diese stellen qualitativ hochwertige Produkte her und verkaufen sie durch geschicktes Marketing an eine zunehmend patriotisch werdende Gruppe junger Menschen.

China-Konkurrenz für Starbucks, Coca-Cola und Victoria’s Secret

Für diese patriotische Marken-Entwicklung gibt es einen eigenen Begriff: “guochao”. Übersetzt heißt dies so etwas wie “chinesische Modeerscheinung”. Dafür, dass dies aber keineswegs nur eine Erscheinung ist, die schnell verfliegt, gibt es schon deutliche Belege.

Drei Beispiele:

Hey Tea, ein zwei Milliarden US-Dollar schweres Milchtee-Start-up mit 700 Filialen, will Starbucks ersetzen.

ein zwei Milliarden US-Dollar schweres Milchtee-Start-up mit 700 Filialen, will Starbucks ersetzen. Yuanqisenlin, ein vier Jahre altes Unternehmen, das Getränke mit niedrigem Zuckergehalt verkauft und einen geschätzten Wert von sechs Milliarden Dollar hat, will Chinas Coca-Cola werden.

ein vier Jahre altes Unternehmen, das Getränke mit niedrigem Zuckergehalt verkauft und einen geschätzten Wert von sechs Milliarden Dollar hat, will Chinas Coca-Cola werden. Ubras, ein fünf Jahre altes Unternehmen, will Victoria`s Secret auf dem chinesischen Festland ersetzen.

Influencer in China mit Schlüsselrolle

Der Ärger über Xinjiang-Baumwolle hat chinesischen Marken eine weitere Chance gegeben, Verbraucher für sich zu gewinnen. Eine wichtige Rolle spielen dabei chinesische Influencer aus Sport, Unterhaltung, Mode und auch Politik. Viele haben nach dem BCI-Skandal öffentlich betont, sich von westlichen Marken zu trennen.

Gleichzeitig stiegen sie weiter als lokale Werbefiguren auf. So kündigte beispielsweise der chinesische Sportartikelriese Li-Ning an, dass Xiao Zhan, ein chinesischer Boyband-Star, neuer globaler Botschafter werden würde. Innerhalb von 20 Minuten war fast alles, was Xiao auf einer Li-Ning-Werbung trug, online ausverkauft. Ein Hashtag über die Kampagne wurde mehr als eine Milliarde Mal angesehen.

China erlebt eine Revolution der Verbrauchermarken

China erlebt eine Revolution der Verbrauchermarken. Seine junge Generation ist nationalistischer und sucht aktiv nach Marken, die sich an dieser selbstbewussten chinesischen Identität orientieren. Unternehmer sind bemüht, Namen und Produkte aufzubauen, die zu diesem Trend passen. Gleichzeitig legen Anleger ihre Aufmerksamkeit auf diese Start-ups inmitten sinkender Renditen aus Technologie- und Medienunternehmen.

Wenn Patriotismus zu einem Verkaufsargument wird, sehen sich westliche Marken einem Wettbewerbsnachteil ausgesetzt, insbesondere in einem Land, in dem globale Unternehmen zunehmend die gleichen politischen Linien verfolgen müssen, die chinesische Firmen brauchen.

Das alles heißt keineswegs, dass westliche Marken vom chinesischen Markt verschwinden. Die Nachfrage nach Produkten wie Tesla, iPhone und gerade nach High-End-Markenprodukten ist ungebrochen. Vielmehr scheint die aktuelle Entwicklung so etwas wie ein historischer Wendepunkt mit langfristigen und nachhaltigen Auswirkungen gerade für Marken aus dem mittleren Preissegment zu sein.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.