Bitcoin: Vom digitalen Goldrausch zum rasanten Wertverlust?

Vor Kurzem ist der Bitcoin 10 Jahre alt geworden. Von der Gründung in 2008, über den raketenhaften Anstieg von 2500 Prozent bis zum großen Werteverlust im Februar 2018 ist viel passiert. Kaum eine Währung hat so viel Präsenz in den Medien. Wie wichtig wird in Zukunft die Rolle der Kryptowährung sein?