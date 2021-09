Baumert übernimmt Leitung von Tui Deutschland

Stefan Baumert steigt zum Chef des wichtigen deutschen Veranstaltergeschäfts in der Tui-Gruppe auf. Der 47-Jährige wird Vorsitzender der Geschäftsführung von Tui Deutschland.

Von

Stefan Baumert übernimmt bei Tui zum 1. Oktober die Verantwortung für das Veranstaltergeschäft in der Central Region mit den Märkten Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Er übernimmt die Nachfolge von Marek Andryszak, der das Unternehmen per Ende des aktuellen Geschäftsjahres zum 30. September verlassen wird.

Baumert ist seit Juli 2017 bereits als Geschäftsführer Touristik bei Tui Deutschland tätig. Zuvor hatte er seit Ende 2015 die damals neu geschaffene Position als Leiter Produkt & Trading inne. Baumert begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei Tui Deutschland.

Tui, L’Tur – und zurück

Zunächst arbeitete er als Referent im Controlling mit dem Schwerpunkt Business Intelligence. Von 2002 bis 2004 war er als Assistent der Geschäftsführung tätig, anschließend als Referent Unternehmensentwicklung. Von September 2005 bis August 2006 leitete Baumert das Beteiligungscontrolling Europa Mitte, danach bis April 2007 das Yield Management Östliches Mittelmeer und anschließend den Bereich Planung und Pricing. Ab Februar 2009 hatte Baumert die Position des Leiters Produkt und Pricing Mittelstrecke inne, bevor er Mitte 2012 das Programmbüro des Tui-Mainstream-Sektors in London leitete, in dem die meisten europäischen Veranstalter-, Airline- und Vertriebsaktivitäten der Tui gebündelt waren. 2014 wechselte er als Produktvorstand zu L‘Tur in Baden-Baden, ehe er 2015 zu Tui Deutschland zurückkehrte.

“Er hat die Transformation in seiner bisherigen Funktion aktiv vorangetrieben, er kennt den Markt, den Konzern und die Kolleginnen und Kollegen vertrauen ihm”, sagt David Burling, Vorstand Märkte und Airlines der Tui Group über Baumert. In den vergangenen Monaten konnte Tui laut Burling “gerade in Deutschland sehr wichtige Schritte aus der Krise machen”: “Der Neustart war erfolgreich, das Geschäft ist wieder deutlich angelaufen. Nach dem Übergangsjahr 2021 stimmen uns die Perspektiven für das Reisejahr 2022 optimistisch.”

