Beiersdorf: Barckhahn führt Kosmetikgeschäft in Europa

Von

Oswald Barckhahn tritt dem Vorstand von Beiersdorf zum 15. Oktober 2021 bei. Er übernimmt nach einer Übergangsphase die Verantwortung für das Kosmetikgeschäft in Europa und Nordamerika und wird damit zum Nachfolger von Thomas Ingelfinger, der 2022 in den Ruhestand gehen wird.

Vor seinem Wechsel zu Beiersdorf war Barckhahn President Europe und Head of Global Sales and E-Commerce bei Jacobs Douwe Egberts in Amsterdam. Er hatte zuvor zudem verschiedene Führungspositionen bei Pepsi Co und Procter & Gamble in Europa sowie Nord- und Südamerika inne.

Rasquinet übernimmt bei Beiersdorf Marken wie Eucerin und Hansaplast

Patrick Rasquinet übernimmt zum 1. Juli die Verantwortung für den Geschäftsbereich Pharmacy & Selective mit Marken wie Eucerin, Hansaplast und La Prairie. Er folgt auf Vincent Warnery, der am 1. Mai 2021 zum Vorstandsvorsitzenden von Beiersdorf ernannt wurde.

Patrick Rasquinet ist bereits seit 1993 für Beiersdorf tätig. (Foto: Beiersdorf)

Rasquinet begann seine Karriere bei Beiersdorf 1993. Er verbrachte seine gesamte berufliche Laufbahn in der Kosmetikindustrie und war auf vier Kontinenten tätig: in Belgien, Brasilien, Südkorea, Russland und USA. Seit 2010 leitete er die Selektivkosmetikmarke La Prairie mit Sitz in Zürich.

