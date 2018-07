Autobauer im Social Media-Check: So performen Audi, BMW und Mercedes-Benz im Netz

Die großen Autobauer sind längst alle in den sozialen Medien angekommen und die Premiumhersteller wollen ihre Kunden nicht nur mit hochwertigen Autos, sondern auch mit hochwertigen Inhalten im Netz begeistern. Doch welchem deutschen Autobauer gelingt das am besten? Der Social Listening-Anbieter Vico Research & Consulting hat die größten Social Media-Kanäle von Audi, BMW und Mercedes-Benz ein Jahr lang analysiert und stellt fest: Mercedes-Benz dominiert kanalübergreifend, wenn es um Interaktion und Fanwachstum geht, Audi schneidet am schlechtesten ab.

Insgesamt hat Vico Research & Consulting für die Analyse jeweils die fünf Kanäle mit den meisten Fans von Audi, BMW und Mercedes-Benz auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube zwischen April 2017 und April 2018 analysiert. In diesem Zeitraum konnte Mercedes-Benz kanalübergreifend die meisten Interaktionen, also Likes, Shares und Kommentare, mit seinen Inhalten generieren.

Interaktionen: Mercedes-Benz dominiert BMW und Audi

Während der Stuttgarter Autohersteller auf Facebook und Instagram knapp doppelt so viele Interaktionen wie BMW verbuchte, waren es auf Twitter sogar mehr als sieben mal so viel und auf Youtube noch rund ein Viertel mehr. Kanalübergreifend wurde mit Inhalten von Mercedes-Benz während des Untersuchungszeitraumes insgesamt rund 510 Millionen Mal interagiert, BMW landet in dieser Kategorie mit 307 Millionen Interaktionen auf dem zweiten Platz, Audi hingegen konnte insgesamt nur 65 Millionen Likes, Shares und Kommentare mit seinen Inhalten verzeichnen.

Fanwachstum: BMW dank Facebook fast gleichauf mit Mercedes

Auch mit Blick auf das Fanwachstum performte Mercedes-Benz insgesamt am besten. Allerdings begeisterte BMW kanalübergreifend nur 100.000 Nutzer weniger für sich als Mercedes. Das liegt vor allem daran, dass BMW auf Facebook mehr als dreimal so viele neue Fans gewinnen konnte wie Mercedes-Benz. Auf allen anderen Kanälen erzielte der Münchner Autobauer hingegen nur die zweitbesten Werte. Audi konnte während der Untersuchung insgesamt rund 5,4 Millionen neue Fans für seine Kanäle begeistern. Dieser Wert ist nur halb so hoch wie die Werte von Mercedes-Benz und BMW.