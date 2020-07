Andrea Wasmuth rückt in die HMG-Geschäftsführung auf

Personalie in eigener Sache: Andrea Wasmuth, bisherige Geschäftsführerin der solutions by Handelsblatt Media Group (HMG), zu der auch die absatzwirtschaft gehört, wird zum 1. August in die Gesamtgeschäftsführung der HMG berufen. Zu ihren künftigen Aufgaben zählt die Modernisierung der Management- und Führungsstrukturen.