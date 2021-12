Albershardt wird neuer Marketing-Chef von Warsteiner

Die Warsteiner Gruppe hat einen neuen Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. Am 1. Februar 2022 übernimmt Uwe Albershardt die Verantwortung für die beiden Geschäftsbereiche.

Uwe Albershardt komplettiert die Führungsebene der Warsteiner Gruppe. Der 60-Jährige wird Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Brauerei. Er kann auf über drei Jahrzehnte Vertriebs- und Marketingerfahrung in der Getränkebranche zurückblicken, davon über 18 Jahre im Brauereiwesen. Albershardt führte unter anderem als Brand Director die Marke Beck’s bei der damaligen Brauerei Beck & Co. Später war er in verschiedenen Positionen auch bei AB InBev tätig.

Zuletzt war Albershardt bei der Team Beverage AG tätig, der in Deutschland marktführenden Einkaufs-, Distributions-, Vermarktungs- und Dienstleistungsplattform für die Getränkebranche. Er war dort als Vorstandsmitglied für die Absatzkanäle Getränkefachgroßhandel und Gastronomie sowie die Geschäftsbereiche Marketing, Eigen- und Exklusivmarken verantwortlich.

Bei der Warsteiner Gruppe folgt Albershardt auf den bisherigen Marketing- und Vertriebschef Christian Gieselmann, der zum 15. November auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden war.

Warsteiner-Geschäftsführung komplett

“Wir freuen uns sehr, dass wir innerhalb kürzester Zeit die vakante Stelle in unserer Geschäftsführung mit einem so fachkundigen und kompetenten Kollegen besetzen konnten”, sagt Catharina Cramer, Inhaberin und geschäftsführende Gesellschafterin der Privatbrauerei. “Damit haben wir zum Start des neuen Jahres die nötige Power, um unsere ehrgeizigen Ziele am Markt umsetzen zu können.”

Die Geschäftsführung der Warsteiner Gruppe setzt sich ab 2022 wie folgt zusammen: Catharina Cramer (geschäftsführende Gesellschafterin), Helmut Hörz (CFO und Vorsitzender der Geschäftsführung), Uwe Albershardt (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing) sowie Ulrich Brendel (Geschäftsführer Technik).

