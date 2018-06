absatzwirtschaft und Innofact ermitteln: Manuel Neuer ist das führende Testimonial des Jahres 2017

Manuel Neuer steht kaum für die deutsche Nationalelf im Tor, da schlägt ihm wieder Bewunderung entgegen. Zu Recht: Der Welttorhüter ist eine Persönlichkeit, der sich die Menschen nicht so schnell entziehen können. Vielleicht auch deshalb wollte Bundestrainer Joachim Löw nicht auf ihn verzichten. Trotz des für Neuer so schwierigen letzten Jahres ­– er war ab März vom Verletzungspech verfolgt –, ist er weiterhin in den Köpfen der Deutschen verankert. Vielmehr noch: Er ist das führende Werbe-Testimonial des Jahres 2017.

Das ermittelte die absatzwirtschaft – Zeitschrift für Marketing gemeinsam mit dem Düsseldorfer Marktforschungs-Institut Innofact bevölkerungsrepräsentativ. Das Ergebnis ist eindeutig: Manuel Neuer wird von den Deutschen ungestützt, also ohne, dass ein prominenter Name überhaupt vorgegeben ist, am häufigsten genannt. Damit schlägt die Münchner Werbeikone das Testimonial-Talent Jürgen Klopp, der das Ranking über die vergangenen Jahre eigentlich immer dominierte.

Hoher Bekanntheits- und Sympathiewert

Damit hat Neuer die sportliche Abwesenheit von Mitte 2017 bis Sommer 2018 überhaupt nicht geschadet. Dies zeigen auch seine Bekanntheits- und Sympathiewerte: 95,4 Prozent der Deutschen kennen ihn, fast 27 Prozent verfolgen regelmäßig, was er macht. Vor allen Dingen wird er gemocht: Über 73 Prozent finden ihn sympathisch. Damit ist praktisch gleichauf mit anderen Super-Promis in Deutschland, wie Barbara Schöneberger oder Günther Jauch.

Aber wie sympathisch kommt Manuel Neuer, der unter anderem für Sony Alpha und Coca-Cola wirbt, in der Werbung tatsächlich rüber? Selbst Sympathieträger und Multi-Testimonials wie Franz Beckenbauer wurden häufig kritisch gesehen. absatzwirtschaft und Innofact fragten daher auch, ob Neuer in der Werbung gerne gesehen wird. Ergebnis: Knapp die Hälfte der Befragten schauen ihm gerne bei der „Arbeit“ als Werbe-Testimonial zu. Rund ein Drittel ist unentschlossen.

Zur Studie: Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft werteten die Marktforscher im vergangenen Jahr 27.241 Interviews aus. Innofact erfragt im Auftrag von absatzwirtschaft jeden Monat die ungestützte Wahrnehmung von Testimonials in einer Online-Befragung (CAWI). Für den gesamten Zeitraum des Jahres 2017 wurde insgesamt 27.241 Probanden die Frage „Welche Prominenten sind speziell in den letzten 4 Wochen in der Werbung besonders aufgefallen?“ gestellt. Für die Studie zur Bekanntheit und Sympathie von Manuel Neuer befragte Innofact im Auftrag von absatzwirtschaft 1.080 Personen im Juni 2018 per Online-Befragung (CAWI).

Fun Fact

Fans sind aktiv – wenn es ums Auto schmücken geht

Und weil die Deutschen nicht nur Manuel Neuer, sondern auch ihr Auto lieben, schenken sie diesem zur WM auch wieder maßlose Aufmerksamkeit: Mehr als jeder Dritte in Deutschland will zur Fußballweltmeisterschaft sein Auto mit den Farben seines Lieblingsteams schmücken. In einer vom Onlineportal Autoscout24 veröffentlichten repräsentativen Innofact-Umfrage gaben 38 Prozent der Befragten an, ihr Auto mit WM-Utensilien ausstatten zu wollen. Besonders beliebt sind demnach Flaggen an Außenspiegeln, 21 Prozent wollen einen Überzieher in den Farben ihres Lands anbringen.