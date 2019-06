10,2 Mrd. Euro: der Marktplatz-Umsatz von Amazon Deutschland

Von

Der über Dritthändler erzielte Bruttoumsatz von Amazon in Deutschland lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 10,2 Milliarden Euro – zumindest, wenn man einer medienübergreifend zitierten Mail des Amazon-Marketings an seine Händler Glauben schenkt.

Die Rechnung dahinter sieht wie folgt aus: Das weltweite Handelsvolumen von Amazon lag im Geschäftsjahr 2018 bei 277 Milliarden US-Dollar, davon entfielen 160 Milliarden Dollar auf Dritthändler, wie Amazon-Chef Jeff Bezos kürzlich in einem Brief an die Aktionäre mitteilte. Die Hälfte davon, das verrät die nun öffentlich zitierte Mail an die Händler, komme aus den USA, also: 80 Milliarden US-Dollar. Und weiter heißt es: Auf dem US-Marktplatz „Amazon.com“ werde sieben Mal so viel Umsatz generiert wie auf „Amazon.de“ – im Übrigen mit nur halb so vielen Händlern. 80 Milliarden US-Dollar, durch sieben geteilt, in Euro umgerechnet ergeben 10,2 Milliarden Euro.

Aus Wettbewerbsgründen hat Amazon bisher vermieden, das Händler-Umsatz-Volumen zu kommunizieren. Auch Ebay macht ein Geheimnis daraus, welchen Umsatz die unabhängigen Händler in Deutschland über den Marktplatz erzielen.

Eine Statista-Erhebung (siehe unten) zeigt darüber hinaus die Entwicklung des Umsatzes von Amazon in den Jahren 2010 bis 2018 in Deutschland und weltweit. Im Jahr 2018 lag der weltweite Umsatz von Amazon demnach bei rund 233 Milliarden US-Dollar (rund 208 Milliarden Euro), in Deutschland bei 19,88 Millionen US-Dollar (rund 17,7 Milliarden Euro).

Zalando: 6,6 Mrd. Euro Bruttohandelsvolumen

Ein Bruttoumsatzwert über Dritthändler in Höhe von 10,2 Milliarden Euro würde den Wettbewerb in den Schatten stellen. Zum Vergleich: Über die Plattform von Zalando, dem größten deutschen Onlinehändler, wurde im vergangenen Jahr ein Bruttohandelsvolumen von 6,6 Milliarden Euro erzielt. Und in dem Fall handelt es sich sogar um den Umsatz von Zalando und den Dritthändlern zusammen.

